新台幣匯率狂升 機械、工具機暫緩接單

新台幣匯率狂升，嚴重衝擊以出口為主的機械設備及工具機產業，台灣機械公會理事長莊大立坦言，這次升值來得又急又兇，再下去恐出現倒閉潮。機械業都表示，現在「只能暫時停止報價接單，先喘口氣再說」。

對於新台幣在亞洲貨幣中獨強，和大（1536）集團董事長沈國榮、程泰（1583）集團董事長楊德華都認為，「台灣沒有底氣和本錢，可以讓匯率升得這麼快、這麼強！」尤其競爭對手日本、韓國及中國大陸，匯率都在貶，台灣出口要怎麼跟他們競爭。

面對市場混沌不明，沈國榮、楊德華苦笑的說，現在只能坐以待「幣」，看5月底、6月初台美談判有結果，匯率趨穩了再做避險，或重新與客戶談判報價。

莊大立強調，新台幣狂升嚴重衝擊機械與工具機產業的競爭利及獲利，如果再一直升下去，「大家要有開始過苦子的心理準備」，他也呼籲政府正視問題的嚴重性，並要求銀行不能抽銀根，「讓廠商喘氣可以喘久一點」。