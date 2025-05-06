豐興斥資32億 建新產線
豐興（2015）昨（5）日公告，斥資32.5億元購進彰濱7萬餘坪土地，將興建全新的軋鋼產線，以鞏固競爭優勢。另外，豐興昨天也大幅下修新盤價，廢鋼每公噸跌300元、鋼筋降400元、型鋼跌勢擴大到600元。
豐興表示，近期國際鋼鐵原物料行情全面疲軟，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周也無報價，美國貨櫃廢鋼本周報價下跌至每公噸288美元，澳洲鐵礦砂由98.75美元跌至96.75美元。
豐興昨天也公告，以總價32.5億元向經濟部產業園區管理局購入彰濱產業園區7.3萬坪土地，折算每坪購地成本約4.3萬元，引起鋼界注目。
豐興買進的彰濱工業區土地高達7萬餘坪，面積與目前所在的新廠差不多，據了解，豐興將在彰濱廠區建立全新的軋鋼廠，除有助生產效率提升外，並充分符合環保法規。
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