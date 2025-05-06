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上曜擴版圖…很多案子在談

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

世紀民生（5314）隸屬於上曜（1316）集團，幕後操盤手、集團董座張祐銘化推動集團大併購。張祐銘昨（5）日透露，集團「併購紀元」啟動，還有很多案子正在談，會陸續看到成果。

上曜以房地產起家，集團旗下多家公司近期的併購策略聚焦「食衣住行娛樂」，且全方面地深耕台灣，張祐銘指出，未來大家還可以看到很多的併購案，集團將透過併購結合、互補資源，擴大經營版圖。

張祐銘表示，目前集團版圖涵蓋房地產、化工、AI科技、智慧大健康、機器人、數位金融、消費通路等多元領域，希望透過擴大布局，全方面的發揮綜效，帶給公司長期穩定的獲利成長。

像是世紀民生發展零售、生技、消費用品等，也是看準台灣進入老年化社會，因此在這一塊著墨很深，希望透過相關行業的整合，互補互補資源，擴大經營版圖，創造更好的獲利能力。

另外，張祐銘指出，上曜旗下的信立化學工業則是本土唯一PU、PVC、真皮貼合的全產品線的化工廠，近期更接獲知名運動品牌的訂單，顯示該公司本業發展跨入新里程碑。至於房地產事業方面，則力拚成為台南第一大建商。

張祐銘表示，集團旗下公司已完整涵蓋房地產、化工、AI科技、智慧大健康、機器人、數位金融等多元領域。

去年集團各公司營運表現均良好，推升集團一年來總資產增加約46億元、達172.01億元。

併購 房地產 數位金融

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