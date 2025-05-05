商業興觀點／落實DEI理念三大方針

所謂DEI，即多元、平等和共融（Diversity, Equity, and Inclusion），其主要概念在於擁抱、支持和接受所有性別、種族、宗教等背景不同之人，使其能夠充分參與社會，並獲得公平待遇。其立意非不善。然而，DEI之實踐情形卻時常引發爭議，特別是對企業的影響。

以美國為例，部分企業為落實DEI，有意增加聘僱LGBT或不同膚色員工，甚至使其空降管理層。同時也不許其他員工對企業的DEI政策提出反對意見。批評者認為此已超出企業用人唯才的精神，更造成寒蟬效應。此外，部分企業基於DEI理念所作的決策，例如迪士尼電影《小美人魚》由黑人主演，更被批評過度政治正確。

DEI所產生的各項爭議，使不少美國人民愈發反感。川普總統於今年1月20日就任後，隨即終止了拜登政府的聯邦DEI計畫。美國企業為迎合新政府的立場，紛紛宣布取消DEI措施或裁撤DEI部門。例如沃爾瑪即從官網撤下LGBT相關商品、關閉種族平等中心。而星巴克更強調公司應專注於提升業務表現，而非將資源投入DEI。從而，應可預期未來將有更多企業重新檢視其DEI政策，並進行一定程度調整。

DEI原希望能夠使不同族群互相尊重，如今竟反而加劇對立，不禁令人惋惜。為避免重蹈美國覆轍，建議我國企業落實DEI時，可依下列三大方針逐步落實：

一、不宜採取爭議性措施，以免分裂客戶及員工。

二、須與企業的經營目標一致，不得破壞品牌形象。

三、聘僱多元族群員工須能確實產生多元觀點，而非僅有表面功夫。

簡言之，DEI措施應以提升企業價值、達成永續經營為最終目標，而非「為DEI而DEI」。政府制定相關政策時，也應加以注意。查金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」中，關於推動董事性別多元化的時程，在去年要求公司應於董事屆期改選時委任至少一名不同性別的董事。而在今年更要求公司任一性別董事席次未達三分之一者，須於年報具體揭露原因。此等規定，僅單純強調董事會成員的「性別」，而非「多元觀點」，如此是否妥適，頗值深思。

綜上所述，無論企業採取何種DEI措施，均須與專業、創新、溝通結合，如此始能將DEI真正轉化為企業基石。