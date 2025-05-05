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數位沛方／優化行銷 AI工具幫大忙

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

台灣的中小型企業一直以來都是經濟的重要推手，當中製造業雖然比例不高，但對於全球的供應鏈卻是非常重要的一環。

不過，隨著全球經濟環境的影響，製造業者正面臨著巨大的挑戰，因為網路及生成式AI的興起與便利，讓愈來愈多的競爭對手開始大量及有效的曝光與接觸潛在客戶。

面對這樣的情況，台灣製造業者最好的做法，就是也學習如何利用數位工具與AI，來增加接觸客戶的機會。

中小型製造業者想運用AI工具拓展商機，可以怎麼做呢？因為怕太多的工具讓業者覺得混亂，我自己在培訓課程及輔導時，都用兩個常見且通用的工具ChatGPT及Gemini來做解說，以下是幾個實用領域。

一、產出網站內容

許多外銷業者在不想投放廣告情況下，都會想用寫文章做內容行銷的方式來增加被潛在客戶找到的機會，但可能礙於語言能力，或是不知道能寫什麼，在內容產出過程中，總是無法定時定量地把文章寫完放到網站上。

面對這樣的問題，我們可以透過這兩個AI工具，幫我們規劃數十篇甚至上百篇的文章標題及內容，而這內容還可以是直接做成多國語言，同時可以要求在撰寫的時候，必須符合搜尋引擎的規範，因為若是寫得好，甚至有機會被AI引用，幫助拓展更多的能見度。

二、撰寫外銷信件

對於開發信，生成式AI也能夠帶來不少幫助。之前我遇過廠商表示，他在請AI撰寫的過程中，如果他有先提示是要給哪個國家的買主，AI會自動調整信件內容的呈現方式及重點，因為不同國家在乎的事情可能略有不同，這些若是我們不知道，就很難寫出打到他們痛點的內容。

三、優化產品頁描述

產品頁其實就是我們線上的銷售業務，因為買主會根據在產品頁上的介紹，來決定要不要和我們連繫。很多製造業雖然有很棒的製造能力，但往往都無法在網站上的產品頁呈現出來，甚至只放上個規格表就不知道還能寫什麼。這個時候，建議透過生成式AI來協助產出，特別是在產品過於相似時，可以讓AI來幫我們寫出更具吸引力的產品介紹，只要能夠多提供一些基本資訊，AI就能把他們變成更完整的產品頁資訊。

四、產出社群貼文與示意圖

除了產出網站內的文章對業者來說是挑戰，對於社群的經營，更多業主處於放棄狀態，但其實現在我們也能利用AI來完成貼文，甚至可以針對不同社群平台及目標受眾，產出對應的內容，讓社群貼文可以更活潑及貼近用戶。

我們都說會AI的人將取代不會AI的人，同樣的，企業也將面臨類似的問題，只有開始積極投入並做出改變，才有機會在日趨競爭的市場中獲得青睞。

AI 社群 製造業

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