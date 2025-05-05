智慧經營／材料-KY董事長王克璋 向西進擊 挖掘金銀島

不斷問「市場在哪裡」的濟南大自然新材料（材料-KY）董事長王克璋，在醋酸、絲束技術的基礎上，發展出醋酸長絲，以二次轉型，要搶攻循環商機，取代相關塑化原料的產品，帶領企業創造新的成長曲線。

材料-KY（4763）生產醋酸纖維素及絲束，是全球第五大香菸濾嘴材料大廠，絲束銷售地區遍及南美、北非、東南亞、中東等地；醋片主銷大陸市場。膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及Vivo的供應鏈。

王克璋指出，醋酸長絲主要就是綠色產業，能用在高級紡織品，不僅附加值高，生產過程能耗低、汙染小，加上原料可自然分解、再生，生產過程的碳足跡不僅為負，甚至可以視為減碳，是既環保又優質的材料。」

機會來了 順勢而為

材料-KY是大中華區唯一有能力生產「醋酸長絲」的公司。王克璋指出，目前，醋酸長絲不僅產能被訂光，只要產品一出來就被搶走。王克璋以晚清名臣曾國藩主張「結硬寨，打呆仗」戰略為例，「不管是哪個行業，說白了就是步步為營，穩紮穩打，專注自己的本業，等到機會來了，順勢而為。」

曾經歷化纖產業在台灣的夕陽時期，因此王克璋在大陸極力避開主力市場，避開同業都能生產的一般規格的產品，儘量去做新技術、競爭小的品種，先入手為強，利潤也豐厚，等同業目光聚集過來時，再轉換方向。

今年8月，王克璋得到哈佛商業評論台灣企業領袖100強第53名的肯定，但生活一如既往，身上永遠是一件襯衫跟夾克，回台北工作時騎YouBike、搭捷運上下班；為了要緬懷父母，台北辦事處就設在光復南路一棟舊公寓，這個老家陪伴他近十年打拚時光。

畢業於台灣科技大學化纖系的王克璋，1983年先是在台灣瑞毓公司擔任銷售工程師，在業界創出名號；四年後與朋友共七人創辦台灣聚隆。1990年代，台企前仆後繼西進大陸投資，聚隆於1992年到青島參加小型交易會時，與濟南化纖廠簽訂合資意向書，成立了聚大纖維，王克璋負責大陸業務。

1996年他擔任濟南聚大纖維公司總經理，在聚大全盛時期，是北方最大尼龍廠，更是大陸三大尼龍廠巨頭。2000年升任濟南大自然纖維董事長。聚大纖維1996年投產，王克璋一開始做的，正是紡織業台商最擅長的人造纖維，不過當時他已看到大陸化纖業遍地開花，尼龍絲市場供過於求，所以1999年成立大自然纖維公司，一方面繼續生產尼龍纖維，另一方面圖謀轉型升級。

目光精準 跳脫紅海

看到大陸爭相投入尼龍廠，王克璋驚覺市場進入紅海市場，2005年決定轉型投入醋酸纖維產業，避開競爭激烈的滌綸長絲市場，將二醋酸纖維絲束作為主打產品，並在海外市場建立起穩定的客戶群。

「我是亞當．史密斯的信徒，深信市場由供需來決定，要存活，就必須提供稀缺產品」，王克璋發現，在所有化學纖維的種類裡，生產香菸濾嘴用的醋酸纖維，正是最稀缺的產品。

不過首次轉型陣痛期卻讓王克璋損失慘重，首先是醋酸纖維被美、日、義及德法合資等五家大廠壟斷全球原料市場，由於醋酸纖維是僅次於嫘縈纖維的第二大品種，具有過濾強效，這幾家大廠都不賣原料給王克璋。

王克璋只好找到一家位於烏茲別克，擁有醋酸纖維材料製作技術但已經停產的工廠，然後再從挪威購買木漿，送到烏茲別克這家工廠製成原料，再運回濟南生產。

直到2012年，五糧液集團獲得義大利技術，醋酸纖維材料來源才穩定下來，材料-KY目前仍是大陸唯一擁有醋酸纖維技術的台商，他表示當產品受到歡迎，但銷售很快的時候，就要關起門來思考下一階段如何創新。

面對中美貿易戰，不同於多數台商「中國加一」策略到東南亞尋新基地，王克璋提出一條「向西走」的新思路。之所以提出「向西走」，那是因王克璋親身走過。「這些地方就跟金銀島一樣，太值得去挖掘了。」

他口中所說的金銀島，指的是從介於中亞、東歐的裡海、黑海，一路向西到地中海，最後直通大西洋這條路徑上的周邊國家，舉凡俄羅斯、伊朗、土耳其、敘利亞等國，都是他眼中的潛力市場。

王克璋表示，回顧化纖產業發展歷史，1940年代時，還是歐洲和美國的天下，1960年代移轉到日本，1980年代來到台灣、南韓，20世紀末、21世紀初又遷移至大陸，下一站包括中東、西亞乃至南亞在內，將會是大陸過剩產能與產業轉移的最佳去處。

他指出，公司的戰略就是「向西走」，順著張騫出使西域或者玄奘西天取經的方向發展，譬如往中亞五國、中東，甚至往下到南亞國家，「至少有15億人的市場規模。」