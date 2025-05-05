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股匯震盪！遠雄地產總經理張麗蓉：房市穩定性成避風港

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
遠雄房地產總經理張麗蓉表示，股匯市雙震，房市的穩定性反而成了避風港。記者宋健生／攝影
遠雄房地產總經理張麗蓉表示，股匯市雙震，房市的穩定性反而成了避風港。記者宋健生／攝影

遠雄建設（5522）看好台中發展加碼推案，今年下半年預計在北屯區推出二案，總銷逾153億元。遠雄房地產總經理張麗蓉表示，股匯市雙震，房市的穩定性反而成了避風港，「外面環境越是混亂，購屋族將更傾向生活基本面，關心如何才能過得更好」。

遠雄插旗台中北屯機捷特區首發預售案「遠雄敦富」，進場半年來賣出好成績，根據實價登錄資料顯示，目前揭露的交易成數已近四成，成交均價53.7萬元，最高成交單價來到63.4萬元。

張麗蓉表示，美國祭出高關稅衝擊全球經濟，對台灣房市多少會有影響，預估第2季房市仍將處於盤整期。不過，她強調，全台房市就屬台中相對有活力。

面對新台幣匯率飆升，張麗蓉說，高關稅與匯率升值都對房市會有影響，政府政策面應該給業界一些空間與支持，由於股市、匯率波動太大，影響的是自住盤信心是否足夠，當股市不確定性過大，房市的穩定性反而成了避風港。

展望未來，張麗蓉預期，下半年房市將呈現「量縮價穩」格局，股匯市波動大，這樣的外部環境，量一定會縮，在原物料、人力成本墊高下，房價還是會穩住。

根據遠雄房地產資料，遠雄插旗台中北屯機捷特區首發預售案「遠雄敦富」，位於台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口，基地面積1,311坪，規劃25至37坪二、三房格局，總戶數300戶(含16戶店面)，總銷約55億元。

該案2024年第4季開賣，最新實價登錄揭露已銷售110戶，每坪成交均價在53.73萬元，最高來到63.4萬元；值得關注的是，該案店面單價突破百萬元、達101萬元，也是機捷特區第一個單價破百萬的店面。

張麗蓉強調，從遠雄台中新案銷售業績穩定來看，台中房市相對有活力，不少案場自住客占比高達七至九成。目前，遠雄台中地區線上銷售個案總銷合計541億元，其中未售143億元，市場仍在穩健銷售。

談到未來佈局，遠雄下半年預計在台中北屯區推出雙建案，總銷達153.4億元，分別為「機捷特商區」總銷122億元、14期「洲際段」總銷31.4億元。

展望2026年，遠雄預計推出西屯區七期「僑園大飯店案」，目前正在申請建照，預估總銷金額96.3億元、14期「洲際段」二期新案，總銷28億元，雙建案總銷合計達124.3億元。

房市 遠雄

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