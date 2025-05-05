聯上實業取得高雄捷運開發案 將投入65億興建

聯上（4113）取得高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地開發案，獲評選為最優申請人，規畫投入65億元，在1,573坪的基地，規畫興建運動相關商業設施、智慧節能住宅，預定今年6月公告招商。

高雄捷運局5日表示，得標的聯上團隊將投入65億元資金，規劃運動相關商業設施、智慧節能住宅，開發完成後，高雄市政府將分回200坪公共托育、親子館及30億元挹注捷運建設，帶動捷運周邊發展。

高雄捷運局長吳嘉昌表示，O9聯合開發案A基地是陳其邁市長上任來，捷運局第八個完成評選的案件，累計為高雄市創造370億元收入，挹注捷運建設，今年上半年陸續推出苓雅清潔隊舊址、捷運R17站A5基地開發案，下半年將再推動O9聯合開發案B基地和C基地、前金區後金段等開發案，讓聯合開發收益持續挹注捷運建設經費。

捷運局表示，運動讓城市更有魅力，在這樣一個日趨重視健康的當代，需在提供市民安全、舒適的居住環境中，讓運動成為更易於接觸、營造更可以提升健康、活躍生活的環境，是城市努力發展的目標。

捷運局以O9苓雅運動園區站，配合苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park，推出O9聯合開發案，其中A基地土地面積1,573坪，使用分區為捷運開發區，容積率630%，開發量體含車位約2.3萬坪。

該基地因緊鄰全新啟用的苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park，將搭配運動休閒活動，提供體育用品商店、咖啡酒吧，成為兼具地方特色的運動場域及城市會客室，鼓勵市民朋友搭乘捷運到此造訪。

規劃團隊以「運動i高雄」為主題，低樓層設置健身中心，並依據招商條件，設置立體連通系統，串聯捷運站與苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park，讓市民可沿著立體長廊從捷運站走回家，或跑步至highline park環形跑道。

另基地南側為中正少棒場、四維羽球場、籃球場，讓運動成為生活的一部分，從幼兒到長者，無論專業運動員或一般民眾，都能方便抵達運動場所，感受運動帶來的健康、朝氣與歡樂，讓高雄成為全民參與的運動城市。