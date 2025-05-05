快訊

台幣狂升！多家銀行App當機 金管會說話了

去不去南投再等一晚…今駐駕雲林斗六 白沙屯媽祖路線明分曉

林口驚傳工安意外！50歲焊接工人從5公尺高處墜落 送醫不治

取得台電23.5億設備工程 漢翔進軍高階電力電子設備

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
漢翔公司董事長胡開宏說，響應國家能源政策，落實淨零轉型的具體行動，漢翔有核心技術，也有工程統包經驗，對客戶來說，是可以放心的可靠夥伴。記者黃寅／攝影
漢翔公司董事長胡開宏說，響應國家能源政策，落實淨零轉型的具體行動，漢翔有核心技術，也有工程統包經驗，對客戶來說，是可以放心的可靠夥伴。記者黃寅／攝影

漢翔航空工業公司積極拓展能源事業版圖，今天宣布已成功取得台電「花蓮鳳林變電站161kV靜態同步補償器（STATCOM）新建工程案」標案，預算金額達23.5億元，正式進軍高技術門檻的STATCOM系統建置領域。

漢翔說，STATCOM系統為高階電力電子設備，具備電壓調節、提升功率因數及增強電網穩定性等功能，能有效改善電力品質，提升供電可靠度。

漢翔得標工作範疇涵蓋花蓮鳳林變電站的STATCOM系統電力設備採購、配合土建及附屬機電設計施工、測試、併聯試運轉、教育訓練、保固及維護保養等，預計2027年12月31日完成併網，並於2028年11月16日通過可靠度測試後正式移交。

漢翔說，該公司的能源事業規模逐年成長，過去曾為台電通霄電廠建置燃氣渦輪發電機組，打下良好口碑，近期更利用深厚的航空工業基礎，打造自有的儲能產品「電力島」。

董事長胡開宏說，這是公司響應國家能源政策，落實淨零轉型的具體行動，有核心技術，也有工程統包經驗，對客戶來說，漢翔是可以放心的可靠夥伴。

他說，隨著台灣再生能源占比快速成長，台電自2022年起推動「強化電網韌性建設計畫」，投入新台幣5645億元，並以10年時間，分階段在全台11座變電所增設STATCOM設備，以提升電網穩定性。

胡開宏說，協助台電建構更穩定性的電網系統，也是為台灣永續能源發展貢獻心力。漢翔如今展現深耕電力工程統包(EPC)市場的決心，將為客戶做好每一次的服務，持續累積競爭優勢，擴大未來參與同類型高階電網專案的機會。

台電 漢翔航空工業

延伸閱讀

批偷渡台電1千億 白籲改幫農工產業

民眾黨團自提關稅特別條例 普發現金6000元砍台電撥補

台電員工抗議錯誤能源政策 郭智輝：看不下去可以離開

昇達科、漢翔 四檔帶勁

相關新聞

取得台電23.5億設備工程 漢翔進軍高階電力電子設備

漢翔航空工業公司積極拓展能源事業版圖，今天宣布已成功取得台電「花蓮鳳林變電站161kV靜態同步補償器（STATCOM）新...

新台幣狂升會帶動房市？專家揭背後關鍵是這個

新台幣近期強勢升值，雖對房價影響尚不明顯，但專家指出，匯率與股市連動性強，資金流向變化恐間接影響房市買氣，形成遞延效應。...

台中預售、中古屋價差大 中區、西屯每坪價差一倍專家點破三原因

據實價登錄資料顯示，近一年台中市各行政區預售屋和中古屋平均每坪成交價的價差幅度前10名行政區中，發現預售屋至少都比中古屋...

台幣狂升房價會大漲？房仲曝股匯房走勢：隔山打牛

美國關稅戰後掀起貨幣戰，造成台幣匯率烈震盪，對於不動產是否會產生影響？住商機構比對房地合一稅上路後股、匯、房市表現，發現...

台灣力拚成全球數位健康重鎮 打造下一座護國神山

在AI醫療應用加速發展、全球數位健康成為顯學之際，「2025數位健康產業發展關鍵趨勢論壇」4月29日登場，產官學研齊聚一...

布局東協資產 21世紀不動產聯手亞昕、ERA 進軍馬六甲

看準國際置產趨勢持續升溫，全球最大房仲品牌21世紀不動產攜手上市建商亞昕（5213）國際與美商 ERA不動產，發表馬來西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。