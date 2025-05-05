取得台電23.5億設備工程 漢翔進軍高階電力電子設備
漢翔航空工業公司積極拓展能源事業版圖，今天宣布已成功取得台電「花蓮鳳林變電站161kV靜態同步補償器（STATCOM）新建工程案」標案，預算金額達23.5億元，正式進軍高技術門檻的STATCOM系統建置領域。
漢翔說，STATCOM系統為高階電力電子設備，具備電壓調節、提升功率因數及增強電網穩定性等功能，能有效改善電力品質，提升供電可靠度。
漢翔得標工作範疇涵蓋花蓮鳳林變電站的STATCOM系統電力設備採購、配合土建及附屬機電設計施工、測試、併聯試運轉、教育訓練、保固及維護保養等，預計2027年12月31日完成併網，並於2028年11月16日通過可靠度測試後正式移交。
漢翔說，該公司的能源事業規模逐年成長，過去曾為台電通霄電廠建置燃氣渦輪發電機組，打下良好口碑，近期更利用深厚的航空工業基礎，打造自有的儲能產品「電力島」。
董事長胡開宏說，這是公司響應國家能源政策，落實淨零轉型的具體行動，有核心技術，也有工程統包經驗，對客戶來說，漢翔是可以放心的可靠夥伴。
他說，隨著台灣再生能源占比快速成長，台電自2022年起推動「強化電網韌性建設計畫」，投入新台幣5645億元，並以10年時間，分階段在全台11座變電所增設STATCOM設備，以提升電網穩定性。
胡開宏說，協助台電建構更穩定性的電網系統，也是為台灣永續能源發展貢獻心力。漢翔如今展現深耕電力工程統包(EPC)市場的決心，將為客戶做好每一次的服務，持續累積競爭優勢，擴大未來參與同類型高階電網專案的機會。
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