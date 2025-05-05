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TPCA估台PCB產業鏈 海內外產值達1.29兆元、年增5.8%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣電路板協會（TPCA）5日發佈新聞稿指出，與工研院產科國際所共同發布的分析報告顯示，2024年台灣電路板（PCB）產業鏈總產值達到1.22兆新台幣，年成長率8.1%，預估2025年台灣PCB產業鏈在AI伺服器、高效運算與Edge AI等應用持續驅動下成長，材料與設備供應鏈受惠高階製程及東南亞PCB新產能的啟動下，台灣PCB產業鏈海內外總產值可望保持穩健發展，規模達1.29兆新台幣，年增5.8%。

該機構分析，成長主要受到AI伺服器應用需求擴張帶動，材料與設備產業鏈同步受惠，供應鏈中與AI相關連度高的業者普遍呈現營收成長。

材料升級與高階應用推動產值成長

在材料領域，2024年台灣PCB材料總產值達3,463億新台幣，年增13.4%。在材料結構方面，以硬板材料為主，占比超過五成。其中，高階銅箔基板（CCL）及低損耗（Low DK）材料需求顯著增加，與高速傳輸及AI伺服器應用密切相關。台灣業者於M7、M8等高速高頻CCL材料具備一定技術優勢，應用場景已涵蓋800G交換器、AI/HPC伺服器等。

同時，玻纖與銅箔供應商加強技術開發與產能投資，回應AI與高頻應用的材料升級需求。部分廠商亦引進如石英玻纖、透明聚醯亞胺（PI）等新型材料，應用領域擴及至衛星通訊與穿戴式裝置，呈現產品多元化發展趨勢。

儘管近年硬板材料表現相對亮眼，軟板材料亦在智慧眼鏡與穿戴裝置市場找到新興應用場景。多家廠商在2025年推出智慧眼鏡產品，結合生成式AI與低功耗晶片設計，提升穿戴體驗。台灣業者已投入相關材料開發與供應，導入透明PI與低損耗軟板材料，2025年智慧眼鏡市場將呈現顯著成長下，可望進一步帶動相關軟板材料需求。

綜觀上述分析，2025年台灣PCB材料整體產值預估達3,757億新台幣，年成長達8.5%。

PCB設備業者積極發展高階與後段封測領域

2024年台灣PCB設備產值規模達595億新台幣，受惠AI應用之PCB製程設備對高層與高密度之需求提升，年成長6.3%，產值主要產品包括機械鑽孔、雷射鑽孔與成型等工具機（佔19.2%）、濕製程設備（佔15.0%）、針具與刀具（佔12.2%）、輸送與自動化設備（佔11.3%）等。展望2025年，在高階製程與東南亞新產能陸續量產推動下，2025年台灣PCB設備產值預估為639億新台幣，年成長率達7.4%。

另值得關注的是，半導體產業受AI、高速運算、與先進封裝（如CoWoS、Fan-out）產能積極擴張，帶動設備需求，吸引PCB設備商積極跨足。為正受困中低階市場強大競爭的設備業者帶來新的契機，部分台灣設備廠商正轉向技術門檻較高的半導體領域，如志聖（2467）、由田（3455）、大量（3167）、群翊（6664）、迅得（6438）等業者積極在先進封裝（如CoWoS、FOPLP）及精密量測設備方面進行布局，與國際半導體業者建立合作機制。

東南亞布局成為PCB供應鏈因應地緣政治的策略之一

在地緣政治與中美科技政策影響下，牽動全球供應鏈布局調整，台灣PCB業者已逐步將部分產能外移至東南亞，以強化企業因應全球性風險之韌性。尤以泰國、越南與馬來西亞為主要擴產區域，截至目前為止，已有多家業者於當地建廠並進入試產階段。

多家材料與設備廠商亦將預計於2025年釋出海外新產能，如台光電（2383）在馬來西亞的月產能規劃達60萬片CCL，聯茂（6213）與台燿（6274）亦同步擴建泰國廠區，提供伺服器與通訊設備所需材料。設備相關業者亦跟隨客戶前進東南亞就近服務與開拓新市場，主要集中於泰國曼谷周邊城市，隨著PCB供應鏈的逐漸齊備，泰國PCB製造聚落的大幅成長將指日可待。

面對國際貿易與區域局勢的劇烈變化，該機構指出，為台灣PCB產業鏈謀劃永續發展與風險治理策略，已成為 TPCA第十二屆新任理監事團隊的重要使命。TPCA將透過永續委員會作為政策建言平台，深化產官溝通，協助業界迅速應對供應鏈風險與外部衝擊。

展望未來，TPCA將聚焦三大推動方向：強化產業體系的韌性基礎、積極拓展國際市場動能，以及加速技術研發與資訊安全的整合應用，持續推動產業升級與創新，引領台灣PCB產業鏈穩健成長。

PCB 新台幣

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