元太三廠區獲得 UL2799廢棄物零填埋驗證 樹立零廢棄永續製造新標竿

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技5日宣布，其新竹總部、林口及揚州廠區已全面通過國際環保驗證標準UL2799「廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill, ZWTL）」驗證，並獲得兩個白金級與一個金級驗證，標誌著元太科技在循環經濟、資源回收與供應鏈永續管理的實踐邁入新里程。

元太科技董事長李政昊表示：「推動環境永續像是一場馬拉松長跑，需要企業持續堅持、系統化思維及具體的實踐。獲得UL2799雖只是通過廢棄物管理的驗證標準，但背後的意義，這是元太科技在通往淨零碳排、循環經濟與供應鏈共生路徑中的行動目標之一。我們不只是為了符合驗證，更是在創造未來製造業的新典範。」

UL Solutions副總裁暨台灣總經理陳宗弘表示，「UL 2799是產業進行零廢填埋及廢棄物流向的查核標準，能夠認可企業的廢棄物處理流程。UL Solutions是公正的第三方認證機構，元太科技透由具公信力的查核，並取得驗證，不僅提高元太科技在永續實踐上的透明度與可信度，也為公司的治理帶來正面的形象。」

UL 2799填埋廢棄物流向聲明驗證，主要聚焦在對於未成為企業最終產品之材料流向的監控和量測。該標準要求企業須將90%以上廢棄物從掩埋場成功轉移，並涵蓋分類、減量、再利用、回收至能源轉換等完整流程。根據廢棄物轉化率及廢轉能（WTE）比例高低，UL2799將評鑑對象分為銀級（90-94%）、金級（95%-99%）、白金級（100%）三個等級。

自2023年起元太科技陸續於揚州廠、林口與新竹廠區導入UL2799驗證計畫，同時展開一系列內部深度改善，包括：辨識現有廢棄物種類、數量、處理方式及建立基線，加強廢棄物分類教育與再利用潛力分析、推動資源回收訓練，重新評估現有處理流程、減少焚化比例，強化回收與再利用策略，具體如廢塑膠從固體再生燃料（SRF）轉為造粒再製、廢溶劑從焚化轉為蒸餾製成工業用次級溶劑、廢木棧板經破碎再造回收再利用、污泥經脫水後作為水泥摻配料。

同時，元太與供應商攜手推動包材重複使用與回收機制，包含廠區間包材回用與回收特定包材，減少廢棄物產生。

元太科技於三個廠區同步執行廢棄物減量回用回收成果帶來顯著成效，林口廠區於2025年1月達成100%轉化率，廢轉能占比（WTE）為9%，獲得白金級驗證；新竹廠區於2025年3月轉化率達100%，WTE為10%，同樣取得白金級驗證；大陸揚州廠區則於2024年11月轉化率達98.7%，WTE為4.8%，榮獲金級驗證。2024年整體節省廢棄物處理成本約新台幣878萬元，減碳559公噸。