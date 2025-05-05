新台幣狂升會帶動房市？專家揭背後關鍵是這個

新台幣近期強勢升值，雖對房價影響尚不明顯，但專家指出，匯率與股市連動性強，資金流向變化恐間接影響房市買氣，形成遞延效應。住商不動產觀察發現，台幣升值帶動股市上揚最為明顯，房市則具遞延效應，並受多重因素交織影響。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，新台幣走強通常先帶動股市，房市反應較慢且間接，但當股市表現亮眼時，房市受其推升機率提高。實際數據顯示，2021年起新台幣強勢，加上台商回流、AI浪潮等利多，帶動股市與房價同步上揚，2021至2024年房價累積漲幅逾38.3%。

然而，全台買賣移轉棟數則因政策與景氣波動表現不一，2021與2024年為買氣高峰，2022、2023年則受打炒房政策影響回落。

大家房屋公關主任賴志昶指出，匯率與房市並非完全正相關，資產族群多先獲利了結，再將資金投入房地產以抗通膨。近期新台幣創歷史最大升幅，若續升恐衝擊出口與市場信心，間接壓抑購屋意願。