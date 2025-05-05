台中預售、中古屋價差大 中區、西屯每坪價差一倍專家點破三原因

據實價登錄資料顯示，近一年台中市各行政區預售屋和中古屋平均每坪成交價的價差幅度前10名行政區中，發現預售屋至少都比中古屋貴四成以上，其中中區、西屯區價差幅度最大，預售屋每坪成交均價比中古屋甚至高出一倍以上。

細觀前10名中，中區、西屯區位居榜單前二，其預售屋每坪成交均價各達51.0萬元、73.2萬元，相比其中古屋每坪成交均價約24.9萬元和36.5萬元，每坪價差來到26萬元和36.7萬元，價差幅度高達104.3%與100.5%，等於購買預售屋需要比中古屋多付出一倍的價格。

而位居第三名的北區，兩種產品價差幅度也高達94%，西區和北屯區則也有將近七成的價差。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中市近年因重劃區、科學園區及捷運等議題發酵，吸引大量建商進場推案，預售價格快速攀升，而中古屋房價未跟上預售房價漲幅，導致兩種產品價差顯著擴大。

其中，中區由於發展較早，本就屬於老屋占比較高的區域，因此中古屋價格偏低；在預售市場方面，受益於近年資金湧入與捷運藍線等重大建設加持，加上中區本身腹地小，預售產品稀有，皆是促動該區預售房價飆升的原因，使該區成為台中市兩種產品價差最懸殊的行政區。

陳金萍進一步表示，西屯區、北區、西區及北屯區則是受惠於中部科學園區，加上水湳經貿園區、7期、14期等熱門重劃區，並有捷運建設等議題，使得預售價格攀升快速。其中西屯區預售屋每坪成交均價已突破7字頭，北區、西區與北屯區的預售屋每坪成交均價也近60萬元。

相比之下，上述四區中古屋在享有同樣生活機能之下，房價卻相對親民實惠，每坪成交均價都在3字頭。

清水、烏日以及大里的預售每坪成交均價也比中古屋貴逾四成，價差幅度頗大。

陳金萍說明，清水位於台中海線，本來房價相對台中市區便宜許多，近年受益於台中港重劃區帶動，人口與產業移入多，加上捷運藍線的規劃建設，因此吸引不少建商在此插旗推案，顯著推升當地預售行情，再加上中古屋房價較低的影響下，使得預售和中古的單價價差明顯。

烏日的中古屋每坪成交均價為30萬元初，相對每坪成交均價已站穩4字頭的預售屋而言，相對實惠。

陳金萍指出，烏日得益於交通「三鐵共構」，是中部重要交通樞紐區域，加上未來將有大型商場興建完成，推動不少建商在此推案，尤其是在高鐵特區，近年其預售價格漲勢較快，惟烏日中古屋房市集中在舊市區為多，屬於高鐵站的外圍區域，因此其中古房價漲勢較慢，也促動兩種產品的單價差幅拉大。

而大里本身生活機能完善，隨著軟體園區完工營運，以及台74線等交通利多，加上緊鄰台中市中心東區與南區，成為不少消費者購屋首選之地之一。

陳金萍分析，大里人口的不斷移入，造就建商推案頻頻，當地預售房市火熱，預售價格不斷上攀，拉大與中古屋單價。其預售屋每坪成交均價41萬元，比中古屋的每坪成交單價29萬元高逾四成。