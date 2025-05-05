台幣狂升房價會大漲？房仲曝股匯房走勢：隔山打牛
美國關稅戰後掀起貨幣戰，造成台幣匯率烈震盪，對於不動產是否會產生影響？住商機構比對房地合一稅上路後股、匯、房市表現，發現台幣走強後對股市帶動最為明顯，匯率對房地產影響並不那麼直接，但有隔山打牛遞延效應。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，從過去幾年來看，台幣升值對股市表現相對直接，房地產震盪影響反而不如想像，不過一旦股市表現強，房地產受到股市牽動較為明顯。
根據財政部、內政部資料，2021年以後新台幣表現弱勢，匯率持續貶值，另受疫情後台商回流促進景氣向好，加上全球AI浪潮推動台灣半導體產業發展，致使股市至2024年為止亦是持續上揚，年度加權指數自2021年以後，除2022年之外幾乎年年成長。
房市方面，房價大盤走勢則持續起漲，從2021年至2024年，房價成長逾38%，顯示國內房價頗具保值性；不過，全台買賣移轉棟數上則歷年表現各有高低，其中2021、2024年達到歷年買氣高點，2022、2023年則受打房政策影響買氣走弱。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察歷年走勢，新台幣貶值或升值，與房市表現雖具相當關連性，卻不能說是完全正相關，主因是股匯波動大，資產族群多會先套利，再考慮將資金移往較具保值性的不動產，以降低通貨膨脹造成資產貶值，股市表現亮眼，更增添資產族群進場房市的籌碼。
不過，近期新台幣持續走強，更於近期創下史上最大升幅，賴志昶補充，若未來新台幣持續升值，或將衝擊出口，加上美國總統川普發起關稅戰，令全球金融局勢震盪，股匯市場不穩進而帶動市場信心向下，或將間接衝擊購屋人進場意願，整體牽動房市買氣。
徐佳馨提醒，匯率與房價關係，近年來表現較不顯著，但兩者之間連動效應，主要屬「隔山打牛」，且又有遞延效應，直接影響並不明顯，惟當新台幣表現強勁，適逢股市上揚，則預估隔年移轉棟數多有所牽動。
例如2018到2019年、2023到2024年即屬如此，房市表現仍需考慮多方因素，例如打房政策等，惟在新台幣走強局勢之下，或可能先嘉惠資產族群，但房地產是否受惠，在目前市場高檔，建議購屋人應謹慎觀察。
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