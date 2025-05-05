台灣力拚成全球數位健康重鎮 打造下一座護國神山

在AI醫療應用加速發展、全球數位健康成為顯學之際，「2025數位健康產業發展關鍵趨勢論壇」4月29日登場，產官學研齊聚一堂，針對智慧醫療、個人化健康紀錄、AI醫療器材商業化等熱點議題深入探討，盼打造台灣成為全球數位健康產業的領頭羊。

論壇由台灣數位健康產業發展協會與資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）主辦，多位重量級講者直指未來關鍵：要發展數位健康，不能只靠技術，還要解決法規、資料互通、商業模式等挑戰，推動產業真正落地、接軌國際。

台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基表示，AI 在醫療領域潛力無窮，但仍面臨法規挑戰與臨床應用落地問題，唯有結合科技與制度優化，才能加速轉型。他強調，台灣醫療品質與科技實力兼具，具備發展數位健康的絕佳條件，未來應整合產業力量，將台灣經驗推向國際，成為下一座「護國神山」。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠則指出，少子化及醫療資源緊縮已成趨勢，數位工具能有效提升醫療效率。他也提到，資誠已投入大量資源支持數位與生醫企業，並強調應鏈結產官學研，共同促進產業升級。

衛福部資訊處處長李建璋也提醒，雖然台灣醫療數位化程度高，但資料缺乏互通性，阻礙智慧醫療進展。他呼籲加速統一資料格式與應用標準，建立完整的醫療資料基礎建設，才能接軌全球、促進AI創新。

論壇中，健保署署長石崇良分享「雲端家醫大平台」的進展。他指出，台灣面對超高齡化社會，醫療費用只會增加，家醫平台能整合個人健康資訊，協助醫師即時診斷、也幫助民眾自主管理健康。未來將與更多資訊服務業者合作，推動基層醫療雲端轉型。

國發會則以資金支持作後盾。國家發展基金執行秘書汪庭安指出，數位健康是國發基金主題式投資的重點，目前已投資9家相關新創，聚焦AI、智慧醫療等應用，期望強化ICT與生醫產業的連結，協助台灣掌握全球先機。

來自企業界的觀點也十分實務。華碩台智雲總經理吳漢章坦言，台灣醫療資訊產業仍面對技術老舊、規模有限與人才流失等挑戰，若能建構資料互通環境並鼓勵醫院開發自有應用，有望提升醫療效率與創新動能。

長佳智能技術副總王帝皓分享AI醫療器材商品化的實務困境，如法規取證、模型準確度與臨床應用等。他提醒，商業模式不能仰賴健保補助或自費市場，應結合藥廠或醫材公司進行價值加值與應用落地。

下午的焦點座談則聚焦在AI醫療的實際轉型挑戰。主持人林冠宏指出，創新科技能否真正應用於醫療現場是關鍵。與談人普遍認為，台灣市場規模小、資源有限，要發展數位健康產業，必須尋求國際合作、思考多元商業模式，並從流程優化切入，挖掘醫療產業中潛藏的效率與創新機會。

論壇最終凝聚共識：數位健康是台灣未來的重要產業，但必須整合技術、資源、政策與人才，跨界合作、落實應用，才能真正推動醫療轉型，讓智慧醫療成為全民共享的現實。