布局東協資產 21世紀不動產聯手亞昕、ERA 進軍馬六甲

看準國際置產趨勢持續升溫，全球最大房仲品牌21世紀不動產攜手上市建商亞昕（5213）國際與美商 ERA不動產，發表馬來西亞重磅建案《亞昕The Rise》。此案為亞昕集團首次跨足馬來西亞，由21世紀不動產與 ERA不動產共同擔任全球聯銷夥伴，在林口亞昕福朋喜來登酒店舉辦盛大聯合行銷會。

亞昕集團總裁姚連地表示：「我們相信，透過與 ERA、Century 21 的策略聯盟，《亞昕The Rise》將成為國際投資者在東協地區的最佳資產選擇」。

21 世紀不動產亞太區暨台灣區總部董事長王福漲指出：「在台灣房市進入修正期、稅賦負擔升高之際，資產配置需求已逐漸向海外轉移。此次與亞昕及 ERA 攜手合作，不僅是推案合作，更是我們強化國際房地產佈局的重要一步」。他也補充說明，21 世紀不動產與 ERA 不動產皆隸屬於全球房地產集團 Anywhere Real Estate Inc.，此次三方聯手，正體現集團國際資源整合的實力與戰略布局。王董事長進一步透露，未來將深化與日本 21 世紀不動產的合作，拓展品牌的國際鏈結，為客戶開創更多元、穩健的跨境置產機會。

《亞昕 The Rise》選址於馬來西亞馬六甲，為當地唯一坐擁黃金沙灘與海景資源的核心地段，鄰近鄭和商場與免稅自由貿易區，具備極高的區域發展潛力。整體規劃包含 Birkin International Hotel 鉑昕酒店、海景高層住宅、休閒商業設施，打造融合自住、度假與投資功能的全方位生活場域，預期將成為馬六甲最受矚目的國際度假投資勝地。

三大品牌亦共同提出「海外不動產三大價值主張」，以明確保障機制提升投資信賴度：

1.合法經紀體系：所有經紀人皆依法註冊，並經當地主管機關核備，保障消費者權益。

2.資訊透明與盡職調查：提供詳細不動產說明書，包含法規、稅制、產權等資訊，並落實盡職調查（Due Diligence）機制。

3.仲裁保障交易安全：所有合約均設有仲裁條款，提供中立的第三方爭議解決平台，有效降低海外投資風險。

21 世紀不動產台灣區總部董事長特助暨海外事業部總經理王斟智補充表示：「我們不僅協助銷售，更重視教育訓練與風險評估。從海外說明會、投資模擬、法規諮詢，到貸款協助，皆提供完整的入場前準備。同時也規劃持有期間的資產管理，全程提供一條龍服務，確保客戶買得安心、住得放心、投資無虞。」