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直飛日本東北大門 台灣虎航開賣高雄-仙台航線

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台灣虎航開賣高雄-仙台航線。圖／業者提供
台灣虎航開賣高雄-仙台航線。圖／業者提供

繼2025年1月甫開航高雄-札幌（新千歲）航線後，台灣虎航（6757）5日宣布將於7月再開航高雄-仙台航線，此航線不僅是高雄出發飛日本的第八條航線外，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。

擁有豐富自然景觀與獨特歷史文化的日本東北，四季皆有不同風情。夏季的仙台及周邊地區，綠意盎然、生機勃勃，是避暑的好去處；秋季時分，滿山遍野的楓紅將大地染成一片，令人陶醉。現在透過台灣虎航高雄-仙台直飛航線，南台灣的民眾將能以最便捷的方式，輕鬆展開一趟迷人的東北之旅。若再搭配台灣虎航現已飛航的桃園-仙台航線，台灣虎航提供往返台灣及仙台每周6班的航班選擇，也能鼓勵日籍旅客來台旅遊不需走回頭路，輕鬆進行雙城遊。

高雄-仙台航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT-772，每周一、三、六的下午13:25自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每周一、三、六的下午19:00自仙台機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2025年5月6日上午10:00起至2025年5月7日晚間23:59推出單程未稅NT$2,099起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年7月16日起至2025年10月25日止。

目前台灣虎航高雄出發的航點包括札幌（新千歲）、東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門及峴港，待仙台開航後，共有11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

台灣虎航 日本 航線

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