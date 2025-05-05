微風女神節餐飲強檔出擊 百萬景觀餐廳訂位逾九成

母親節即將到來，微風表示，因提前部署檔期餐點與優惠，各館主題餐廳近乎預定額滿，從中式合菜到高端火鍋，再到精緻甜點，全方位滿足各種口味的餐飲需求。每周三的微風美食日，於指定餐飲櫃位單筆消費達300元以上，加贈會員點數300點。即日起至5／11（日）前，於指定區域以悠遊付消費達指定門檻，還可兌換該檻回饋之微風紙本酬賓券。

微風信義則以熱門高空餐廳帶動訂位熱潮，頂級Buffet饗饗午晚餐時段已全面額滿，僅剩下午時段尚可預約；Morton's The Steakhouse、主打台菜的心潮飯店訂位約達八成，擁有奢華體驗的高空海鮮餐廳SEA TO SKY與樂天皇朝亦有穩定七成左右預約率，整體呈現穩健成長曲線。多家品牌同步推出母親節專屬優惠：如炒湘湘推出限時四人套餐優惠；岩漿火鍋則祭出母親節加購方案，凡店內用餐即享加購A5和牛臀肉；韓吃一隻雞則主打大份量家庭聚餐，點選套餐即贈松阪豬乙份；充滿泰式風味的泰集有歡聚媽咪十人套餐，非常適合大家庭一同慶祝。

位在微風南山的全台首家川式料理Fine Dining川雅與樂葵法式鐵板燒在5／10（六）-5／11（日）期間推出限量節慶套餐，凡至樂葵用餐再加贈康乃馨一束，傳遞對母親最溫柔的心意；開飯川食堂與真珠針對節慶推出六人以上的豐盛外帶及內用套餐，包含海陸料理與中式經典菜色，人氣美式餐廳MOU MOU漢堡推出雙人主廚套餐即贈人氣炸物招待券，Bonchon本村炸雞則祭出超值母親節感恩套餐，一次囊括招牌炸雞、辣炒年糕與多樣韓式小點，份量十足適合家庭共享。紐約必喝精品咖啡Ten Thousand推出可頌飲品搭配組合，並同步開放香氛蠟燭加價購，讓母親節的用餐體驗延伸至生活美學。法式知名甜點品牌Le Boulanger de Monge則獻上限定珍愛玫瑰蘋果塔；榮獲米其林綠星的小小樹食主打新款6吋紫薯芋泥戚風蛋糕，預購還享有優惠價980元。

今年母親節微風廣場以「中式合菜」表現最為搶眼，目前真心台菜、上海茶樓與一品花雕雞都是長輩們的熱門餐廳，目前整體預訂近八成。其他品牌如B1的開飯川食堂與IKIGAI燒肉也陸續接受訂位中。因應節慶，館內各品牌搭配女神節限定套餐與優惠活動，位於2樓的成真咖啡祭出午晚餐雙人套餐與人氣舒芙蕾雙人午茶組，更於5月11日（日）當天推出三人分享餐，並配合粉絲專頁活動贈送不限口味舒芙蕾乙份。位於GF的餐廳如上海茶樓、一品花雕雞、ROSMARINO皆推出四人檔期套餐，套餐皆含豐盛菜色也適合家庭聚餐氛圍；威士威酒食則主打個人輕奢套餐，包括生蠔與白酒，價格下殺至超值優惠，吸引年輕消費族群。位於微風美饌的姥姥酸菜魚、北村豆腐家與丸壽司也紛紛推出四人套餐，多款異國料理絕對讓您吃得滿足。

為滿足甜點市場需求，微風多家甜點品牌也紛紛推出母親節限定款式。考量到台灣人想吃甜食又怕甜度過高的複雜心情，眾多甜點品牌紛紛推出茶系列商品，享受點心的同時也能吃得健康又安心。永心鳳茶主打百花千層與紅烏龍焦糖千層，甜度不高、口感細緻層次豐富；貓茶町推出的包種提拉與白葡萄巨無霸布丁塔以茶香與果香結合；法國巴黎頂級麵包名店MAISON KAYSER的爵馨母親節蛋糕以伯爵茶為主軸，搭配柑橘果餡的酸甜滋味，頂端放上巧克力康乃馨更添節慶氛圍；微風信義全新進駐的甜點專賣店春嶼SPRING提供全品項五吋蛋糕優惠活動；LADY KELLY則以絲絨玫瑰蛋糕詮釋典雅浪漫氛圍；法國的秘密甜點使用草莓點綴純白蛋糕體，配上酸甜草莓，成為節慶送禮熱門選擇。順成蛋糕推出可愛外型的俏媽咪蛋糕，無論視覺或風味，皆展現高品質設計，搶攻送禮與自用兩大需求。微風今年不僅提供多元口味的聚餐選擇，更結合甜點、蛋糕與限定餐點，展現品牌在節慶市場的高度靈活與吸引力，預期可望推升整體業績表現與成長。