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許勝雄、張國恩 獲頒泰國天主教易三倉大學特殊貢獻獎

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
兩校合作象徵台灣與東協高教合作進入新高度。東海大學提供
兩校合作象徵台灣與東協高教合作進入新高度。東海大學提供

東海大學泰國天主教易三倉大學經過兩年籌備，正式啟動台泰首個「雙聯金融管理高階管理學程」，攜手培育具國際競爭力的東協領袖人才。泰國天主教易三倉大學特別頒發金仁寶集團總裁許勝雄、東海大學校長張國恩特殊貢獻獎，表彰兩人為台泰高教外交與人才共育立下重要里程碑。

金仁寶集團總裁許勝雄，因其30年深耕泰國產業、長期促進泰國經濟成長、產學交流，獲頒「特殊貢獻獎」與「名譽講座教授」榮銜；東海校長張國恩亦因推動AI與永續為核心的國際教育戰略、帶領東海深入東協而同獲此榮。

兩人肩負教育與產業的雙重使命，共同為亞洲高階人才共育開創新局。

頒贈典禮由天主教易三倉大學校長Rev. Bro. Gabriel Sirichai Fonseka主持，包括中華民國駐泰國代表處副代表董思齊、康舒科技董事長許介立、泰金寶科技總經理鄒孔訓、國立空大前副校長沈中元，東海大學副校長張嘉修、副校長劉正、國際長廖敏旬、公共事務處處長黃兆璽、EMBA主任李成、政治系主任張峻豪、泰國教育中心執行長謝宗順，東海校友總會理事長葉世宗。

以及來自台商總會副秘書長劉昌奇、華商經貿會副秘書長崔惠瑛、泰國留台同學總會長謝偉鈞等政學產界代表，逾30位嘉賓出席盛會。

天主教易三倉大學隸屬梵蒂岡，是泰國歷史最悠久、國際化程度最高的天主教大學之一，長年在泰國高等教育排名穩居全國前三名，並為現任泰國王后蘇提達（Queen Suthida）母校。

作為泰國教育與皇室文化的精神地標，易三倉在亞洲高教體系中享有崇高聲譽。東海大學以基督教精神立校，是英國泰晤士世界影響力大學排名第100名，兩校合作，不僅展現兩校在信仰、教育與人才培育上的深度契合，也象徵台灣與東協高教合作進入新高度。

東海易三倉雙聯管理學程由兩校管理學院共同設計，課程聚焦財務金融、永續治理、人工智慧應用與印太經濟趨勢，結合企業參訪與雙邊移地學習，打造具實戰力與國際視野的高階商管人才。此計畫亦是臺灣新南向政策下高教跨國協作的具體實踐。

Rev. Bro. Fonseka致詞時指出，金仁寶總裁許勝雄對泰國經濟貢獻卓越，是來自台灣非常值得敬重的企業家，東海大學校長張國恩更是教育界的卓越貢獻者，兩人獲天主教三倉大學頒贈特殊貢獻獎，可說實至名歸。

Rev. Bro. Fonseka強調，許勝雄和張國恩獲聘為易三倉大學講座教授，象徵兩校深化教育信仰與跨國合作的實質傳承，為台泰高教外交與人才共育立下重要里程碑。

張國恩表示，此次獲頒特殊貢獻獎，是對東海大學團隊推動國際化與教育外交努力的肯定。他說：「教育是連接文化與未來的橋。我們選擇在風險中前行，在變動中結盟」。

他同時指出，東海已於2024年進入《泰晤士高等教育影響力排名》全球百大，是台灣唯一私立大學上榜者，未來將持續深化東協戰略，建構具韌性的學習平台。

許勝雄則以企業家的視角指出：「企業的競爭力不只來自技術，更來自能培育並留住人才的價值信任」。他回顧泰金寶30年來在泰國的深耕歷程，並強調教育是推動供應鏈穩定與區域共榮的關鍵，期許雙聯學程成為台泰之間人才與信任的橋梁。

中華民國駐泰代表處副代表董思齊除了感謝許勝雄對世界的貢獻，也肯定張國恩讓台灣最堅韌的教育深耕東協，他指出：「教育是最柔韌的力量。它能穿越語言與制度的藩籬，連結的是文化的共鳴與人心的交流。」他並鼓勵更多台灣高教機構深入東協，以價值為本，打造區域信任與共榮。

張國恩說：「非常謝謝Rev. Bro. Fonseka和許勝雄總裁，這不只是兩校與金仁寶、泰金寶的合作，更是一場世代的約定。我們相信，教育將孕育出立足亞洲、放眼全球的新世代領袖，讓知識成為信仰，讓行動成為改變的種子。」

東海大學與泰國天主教易三倉大學攜手培育具國際競爭力的東協領袖人才。東海大學提供
東海大學與泰國天主教易三倉大學攜手培育具國際競爭力的東協領袖人才。東海大學提供
金仁寶集團總裁許勝雄（右）獲頒「特殊貢獻獎」與「名譽講座教授」榮銜。東海大學提供
金仁寶集團總裁許勝雄（右）獲頒「特殊貢獻獎」與「名譽講座教授」榮銜。東海大學提供

東海大學 泰國

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