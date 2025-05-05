許勝雄、張國恩 獲頒泰國天主教易三倉大學特殊貢獻獎

東海大學與泰國天主教易三倉大學經過兩年籌備，正式啟動台泰首個「雙聯金融管理高階管理學程」，攜手培育具國際競爭力的東協領袖人才。泰國天主教易三倉大學特別頒發金仁寶集團總裁許勝雄、東海大學校長張國恩特殊貢獻獎，表彰兩人為台泰高教外交與人才共育立下重要里程碑。

金仁寶集團總裁許勝雄，因其30年深耕泰國產業、長期促進泰國經濟成長、產學交流，獲頒「特殊貢獻獎」與「名譽講座教授」榮銜；東海校長張國恩亦因推動AI與永續為核心的國際教育戰略、帶領東海深入東協而同獲此榮。

兩人肩負教育與產業的雙重使命，共同為亞洲高階人才共育開創新局。

頒贈典禮由天主教易三倉大學校長Rev. Bro. Gabriel Sirichai Fonseka主持，包括中華民國駐泰國代表處副代表董思齊、康舒科技董事長許介立、泰金寶科技總經理鄒孔訓、國立空大前副校長沈中元，東海大學副校長張嘉修、副校長劉正、國際長廖敏旬、公共事務處處長黃兆璽、EMBA主任李成、政治系主任張峻豪、泰國教育中心執行長謝宗順，東海校友總會理事長葉世宗。

以及來自台商總會副秘書長劉昌奇、華商經貿會副秘書長崔惠瑛、泰國留台同學總會長謝偉鈞等政學產界代表，逾30位嘉賓出席盛會。

天主教易三倉大學隸屬梵蒂岡，是泰國歷史最悠久、國際化程度最高的天主教大學之一，長年在泰國高等教育排名穩居全國前三名，並為現任泰國王后蘇提達（Queen Suthida）母校。

作為泰國教育與皇室文化的精神地標，易三倉在亞洲高教體系中享有崇高聲譽。東海大學以基督教精神立校，是英國泰晤士世界影響力大學排名第100名，兩校合作，不僅展現兩校在信仰、教育與人才培育上的深度契合，也象徵台灣與東協高教合作進入新高度。

東海易三倉雙聯管理學程由兩校管理學院共同設計，課程聚焦財務金融、永續治理、人工智慧應用與印太經濟趨勢，結合企業參訪與雙邊移地學習，打造具實戰力與國際視野的高階商管人才。此計畫亦是臺灣新南向政策下高教跨國協作的具體實踐。

Rev. Bro. Fonseka致詞時指出，金仁寶總裁許勝雄對泰國經濟貢獻卓越，是來自台灣非常值得敬重的企業家，東海大學校長張國恩更是教育界的卓越貢獻者，兩人獲天主教三倉大學頒贈特殊貢獻獎，可說實至名歸。

Rev. Bro. Fonseka強調，許勝雄和張國恩獲聘為易三倉大學講座教授，象徵兩校深化教育信仰與跨國合作的實質傳承，為台泰高教外交與人才共育立下重要里程碑。

張國恩表示，此次獲頒特殊貢獻獎，是對東海大學團隊推動國際化與教育外交努力的肯定。他說：「教育是連接文化與未來的橋。我們選擇在風險中前行，在變動中結盟」。

他同時指出，東海已於2024年進入《泰晤士高等教育影響力排名》全球百大，是台灣唯一私立大學上榜者，未來將持續深化東協戰略，建構具韌性的學習平台。

許勝雄則以企業家的視角指出：「企業的競爭力不只來自技術，更來自能培育並留住人才的價值信任」。他回顧泰金寶30年來在泰國的深耕歷程，並強調教育是推動供應鏈穩定與區域共榮的關鍵，期許雙聯學程成為台泰之間人才與信任的橋梁。

中華民國駐泰代表處副代表董思齊除了感謝許勝雄對世界的貢獻，也肯定張國恩讓台灣最堅韌的教育深耕東協，他指出：「教育是最柔韌的力量。它能穿越語言與制度的藩籬，連結的是文化的共鳴與人心的交流。」他並鼓勵更多台灣高教機構深入東協，以價值為本，打造區域信任與共榮。