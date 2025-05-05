台中買房怎麼選？這兩區中古只有預售一半價

台中市近年預售暢旺，預售房價與中古屋價格愈拉愈開。永慶房屋統計各行政區預售屋和中古屋平均單價，價差前十名，預售屋都比中古屋貴四成以上，中區、西屯區價差幅度最大，預售屋單價比中古屋甚至高出一倍以上。

根據統計，價差幅度最大的中區，預售屋平均單價51萬元，中古屋24.9萬元，兩者相差104%，第二名西屯區預售屋平均單價73.2萬元，中古屋36.5萬元，一坪便宜36.6萬元，價差也達100%。

位居第三名的北區，兩種產品價差幅度也高達94%，西區和北屯區則也有將近七成的價差。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中市近年因重劃區、科學園區及捷運等議題發酵，吸引大量建商進場推案，預售價格快速攀升，中古屋房價未跟上預售房價漲幅，導致兩種產品價差顯著擴大。

其中，中區發展早，老屋占比較高，因此中古屋均價較低；另一方面，受益近年資金湧入與捷運藍線等重大建設加持，加上中區腹地小，預售產品稀有，促動該區預售房價飆升，使該區成為台中市兩種產品價差最懸殊的行政區。

西屯區、北區、西區及北屯區則是受惠於中部科學園區，加上水湳經貿園區、7期、14期等熱門重劃區，並有捷運建設等議題，使得預售價格攀升快速。

其中西屯區平均預售單價已突破7字頭，北區、西區與北屯區的預售單價也近60萬元。相比之下，上述四區中古屋在享有同樣生活機能之下，房價卻相對親民實惠，平均單價都在3字頭。

陳金萍表示，清水、烏日以及大里的預售單價也比中古屋貴逾4成。清水受益台中港重劃區帶動，加上捷運藍線規劃建設，吸引建商插旗推案，顯著推升預售行情，加上中古屋房價較低的影響下，使得預售和中古的單價價差明顯。

烏日中古屋平均單價為30萬元初，相對已站穩4字頭的預售單價而言相對實惠。

陳金萍分析，烏日有「三鐵共構」，加上未來將有大型商場興建完成，推動不少建商在此推案，尤其是在高鐵特區，近年其預售價格漲勢較快，惟烏日中古屋房市集中在舊市區為多，屬於高鐵站的外圍區域，因此其中古房價漲勢較慢，也促動兩種產品的單價差幅拉大。