買房苦乾脆租房子？ 租金指數連45個月上漲

房價居高，貸款不易，許多小資族寧租不買，不過租金也是連年上漲。

根據內政部不動產資訊平台，近三年房價租金呈現雙漲趨勢，以同期資料比對，2024年第4季住宅價格指數150.98，和2022年第1季的121.01相比，住宅價格指數三年漲了24.8%。

而租金指數在2022年初為100.59，2024年底達107.66，增幅為7%，三年只漲了7%，租金漲幅較住宅價格趨緩，租屋壓力看起來比買屋壓力小，但今年3月租金指數已經來到108.2，連續45個月上漲，租金負擔持續加壓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近三年房市交易熱絡，加上土地增值，房價明顯上漲，相較房價，台灣的房租確實偏低，不過近年租金持續上升，除了反映通膨之外，也因為過去租賃市場租金收入不報稅的默契，逐步被破除，政府透過租金補貼和鼓勵租客報稅等策略，讓地下房東逐步浮上檯面，房東則透過漲租來彌補稅務成本。

此外，近年租屋品質逐漸提升，包租代管業興起、裝潢修繕和代管成本，也都刺激了租金漲幅。然而租金基期低，漲幅也較房價緩和，讓租屋族不禁覺得買不如租。

不過從另外一角度來看，若三年前就順利購屋者，不僅可免去被漲租的壓力，購入的資產也可望漲價逾兩成，似乎更凸顯購置自用房產抗通膨，甚至資產增值的優勢。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，由於今年5月的所得稅申報，不僅將房租支出的免稅扣除額從12萬元拉高到18萬元，還從「列舉扣除額」改為「特別扣除額」，因此房客申報租金抵扣時，不必再面臨與其他列舉項目取捨排擠的情況，申報租金抵扣的情況，預料也將比往年踴躍，這也意味著租市透明化之後，整體租金將持續走高。