台南遠東香格里拉飯店「仲夏奇旅」住房專案登場

今夏假期，就從全台最具文化魅力的旅遊城市—台南出發！台南遠東香格里拉飯店推出親子首選的「仲夏奇旅」住房專案，專為親子家庭、好友同行與三代出遊精心打造，邀您展開一段融合歷史、文化、美食與親子同樂的暑期自由行。

台南遠東香格里拉指出，「仲夏奇旅」住房專案，消費者可自由任選兩天一夜或三天兩夜，入住期間可享遠東Café 自助式餐廳享用自助式早餐乙次，並贈送Haagen-Dazs迷你杯冰品、古蹟門票以及熱門親子樂園「追風奇幻島—糖果小鎮」套票。旅客可依需求選擇預定尊榮客房、家庭房、行政家庭房或高樓層的特選尊榮客房，無論探索城市或享受飯店設施，都能自在掌握，讓假期節奏與文化記憶同步展開。

其中，並有六大亮點，包含亮點1：入住就送「追風奇幻島－糖果小鎮」親子票乙組，含1位大人及1位小朋友入園。

亮點2：本專案貼心贈送台南歷史古蹟門票，每位付費成人可獲得兩張門票，從四大經典景點中任選兩處參訪，深入走讀古都文化軌跡。

亮點3：七月至八月暑假期間，每週五至週日，台南遠東香格里拉飯店精心規劃一系列寓教於樂的親子活動，讓家庭旅遊不只是住飯店，更是一起創造回憶的快樂時光。

亮點4：為了讓大小朋友擁有更加豐富且難忘的遊玩體驗，飯店延續今年兒童節活動，再次攜手插畫家 Mich.illust，於一樓大廳東側門區域精心打造「Ruba Ruba 打卡展」，以繽紛色彩與療癒氛圍迎接來訪賓客。展覽全面開放一般民眾免費參觀，誠摯邀請大家一同踏入 Ruba Ruba 許願精靈的奇幻世界。

亮點5：入住「仲夏奇旅」住房專案，早餐不只是附贈，而是一場美食文化的饗宴，從經典台味到異國風味通通有，每一口都是旅程的開場。

亮點6：選擇三天兩夜專案的旅人，第一個清晨可享用專案附贈的豐盛自助式早餐，品嚐台南與世界風味交織的晨間饗宴。到了第二天，則可依照自己的步調自由安排。想早起再享一次飯店的百匯早餐，可選擇加購；想賴床睡到自然醒，也無須設鬧鐘。這份靈活與自由，正是專案最貼心之處，也是假期最療癒的模樣。