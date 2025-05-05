東方風能簽署第三艘 SOV 建造合約 穩固15年長約收入
東方風能科技（7786）5日宣布，已與挪威知名造船集團VARD簽訂第三艘運維作業船（SOV）建造合約，並同步取得為期15年的長期運維服務合約。該船舶預計2028年初交付，交船後將立即投入台灣離岸風電場營運，為公司未來帶來穩定且具可預期性的現金流與營收貢獻。
此次合約為台灣市場目前最後一份SOV長期運維合約，也是東方風能獲得的第三份同類型長約，象徵公司在離岸風電產業的實績累積、品牌信賴與技術領先，亦進一步強化其作為台灣最大SOV運營商的市場地位。
東方風能說，該SOV將採用東方風能與VARD聯合設計的「VARD 439」船型，專為應對台灣近海獨特海況條件量身打造，並依據歐洲最高規格建造，亦配備電池模組，符合未來數十年離岸風電運維的標準與需求。
此次合作延續2024年雙方兩艘SOV建造案的成功經驗，代表東方風能在船隊擴編與資產升級方面穩健推進。
東方風能執行長陳柏霖表示：「這艘SOV建造案是我們持續擴大資產規模與提升運維能力的重要一步。長達15年的合約不僅為公司提供穩定營收來源，更凸顯東方風能一貫秉持的高品質與服務的經營價值，我們將持續透過技術創新與策略投資，強化我們在全球離岸海工市場的地位。」
自2019年成立以來，東方風能已成功建立完整的離岸支援船隊與專業人力體系。目前擁有逾300位專業離岸海事人員與18艘船舶（含在建），並持續以穩健成長與長約布局策略，創造可預期、具擴張性的營運成果。
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