Coupang酷澎攜手四大美妝保養品牌酷愛媽咪 衝刺商機

母親節即將到來，為媽媽挑選一份貼心的禮物是表達感謝的最佳方式。但網購雖然普及，許多人在購買禮物時，可能會擔心商品的真偽問題。特別是在美妝保養品等高需求品類，假貨問題讓人猶豫不決。美商Coupang酷澎強調嚴格把關消費者最在意的美妝保養品，讓消費者放心選購，給媽媽最貼心的呵護。

Coupang酷澎在母親節前夕，攜手知名品牌DHC、For Beloved One寵愛之名、Banila Co芭妮蘭、花王Biore蜜妮及眾多美妝保養、家電品牌，推出「酷愛媽咪」母親節限時折扣，5月4日起至5月11日指定商品滿額領券最高現省200元，輕鬆享受Coupang酷澎所提供安心品質、原廠包裝、實惠價格及最快隔日到貨的「火箭速配」服務。感謝為自己付出最多的人，母親節就用最快速度送上最美好心意。

Coupang酷澎「酷愛媽咪」活動從即日起至5月11日，指定商品領券再享最低折扣，包含單筆滿500元現折50元或單筆消費滿1,100元現折200元，單日可使用兩款優惠券各一次，為家人獻上心意更輕鬆。

肌膚保養關鍵四步驟，依序透過溫和清潔、清爽保濕、滋潤修護到日常防曬，幫助忙碌的媽媽便捷維持好氣色。夏季美妝保養追求輕薄感，來自日本DHC純橄情煥采精華以橄欖精華為全齡肌保持青春活力。For Beloved One寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華水，結合高效保濕成分直達肌底，補水同時提亮膚色。戶外活動首選花王Biore蜜妮舒涼高防曬乳液SPF48，涼感成分讓防曬更清爽，是夏日出遊的最佳拍檔。高效率底妝首推潤色與保濕兼具的韓國BANILA CO芭妮蘭超完美持久無瑕氣墊粉餅，打造自然潤澤光感。晚上清潔時BANILA CO芭妮蘭零感肌瞬淨卸妝霜，防水眼線、防曬乳也能溫和卸除，深受敏感肌族群愛戴。

Coupang酷澎自2022年開啟最快隔日配送「火箭速配」服務，為新世代的家庭帶來全新消費體驗。今年起開放「WOW會員」限時免費體驗，真正無條件免運取得優質商品，結合最快隔日快速配送與30天鑑賞期WOW會員限時免費體驗中，快趁母親節替媽媽、家人備齊禮物！

Coupang酷澎母親節酷愛媽咪，聯合四大美妝保養品牌DHC、For Beloved One寵愛之名、Banila Co芭妮蘭、花王Biore蜜妮祭滿額現折優惠。Coupang酷澎／提供

Coupang酷澎幫助消費者在母親節感謝為自己付出最多的人，母親節就用最快速度送上最美好心意。Coupang酷澎／提供