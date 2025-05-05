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罔腰曝房貸明細嘆「利息可租屋租到死」 估價師：算法錯了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

近來銀行大幅拉升房貸利率，讓房貸族叫苦連天，先前買房的網紅罔腰也不例外，日前她貼出房貸明細，每月房貸金額約3.8萬，還本金僅2.1萬，其他1.7萬元都在繳利息，慨嘆利息都可以讓到「租屋租到死」，引起網友熱烈討論。

對此，估價師陳碧源表示，房價居高不下，很多人會陷入租屋好，還是買房好的掙扎，這部分各有利弊，就看個人需求和想法。

不過，網紅用現在繳交的房貸利息，來和房租相比，認為把利息拿來租房子，「可以每個月租屋，租到我死，想換那裡，就租那裡了」，算法上很有問題。

他表示，現行台灣的銀行貸款分期支付本利和（本金+利息），採用的是本息均攤法（本息定額攤還法），所謂本息均攤，就是每期償還的本利和都一樣，以便申貸戶利於還款及理財。

也因此，通常還款期數越前面，利息還的比較多，本金還的比較少。反之，期數越後面，利息就還的非常少，幾乎都在還本金。

以網紅借款1,000萬元，現在的還的本利和約3.8萬元，本金約2.1萬元，利息約1.7萬元，以現在利率大約2.25%至2.3%來算，大概是貸款30年期，在還第4年，約第41期至44期間的貸款。

但只要再過一年，滿5年，假設利率沒有變動，第6年月利息變成1.6萬元；滿10年，第11年變成1.3至1.4萬元；第16年變成1.05至1.1萬元；第21年剩7,100至7,700元，越來越低。滿30年時，房子貸款還清了，一毛錢利息都不用。

陳碧源表示，但如果是用租屋的，房租會每年越來越低嗎？用膝蓋想也知道，不漲租金就阿彌陀佛了。

圖／翻攝自「網腰的腰」臉書
圖／翻攝自「網腰的腰」臉書

房貸 租屋

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