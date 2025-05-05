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正隆跨足農業創新 推「農用紙膜」可自然分解、有效抑草

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正隆總經理張清標表示，以「紙」為核心，力挺台灣韌性農耕，促進自然正成長。正隆/提供
正隆總經理張清標表示，以「紙」為核心，力挺台灣韌性農耕，促進自然正成長。正隆/提供

面對全球自然資本流失與永續挑戰，正隆（1904）以「紙」為核心，積極發展自然為本的解決方案，跨足農業創新，研發可自然分解、有效抑草的「農用紙膜」。

總經理張清標指出，推動自然正成長（Nature Positive）不僅是責任，更是產業升級契機。他表示：「這門課程是正隆支持韌性農業的起點，也是企業生態轉型的重要行動。從材料源頭出發，透過創新教育與知識傳遞，帶動產業生態系升級」。

正隆去年成為全球首批自然相關財務揭露（TNFD）先行者企業，正式啟動自然資本風險評估與策略布局。適逢65周年，正隆以「自然永續，紙向淨零」為新里程目標，重新定義紙業與自然共生的價值，致力推動環境、生態與社會三重效益。

正隆跨足農業創新，研發可自然分解、有效抑草的「農用紙膜」（抑草紙），並取得農業部水稻有機農業資材驗證，為永續農業提供實作典範。未來，正隆將持續串連產官學研能量，擴大智慧永續農業課程規模，打造一條龍「綠色學習平台」，成為台灣邁向自然正成長的重要推手。

面對全球極端氣候與生態危機日益加劇，正隆呼應「自然永續，紙向淨零」集團目標，積極以創新紙材與綠色教育行動回應氣候挑戰。除了研發以100%再生紙製成的環保抑草紙，更攜手植物病害防治專家蔡東纂教授，推出「正隆大學堂—智慧永續農業系列課程」，以知識、技術與實作串聯產官學研能量，全面提升農業氣候韌性，為台灣農業永續轉型奠基，共創自然正成長的新未來。

2025年世界經濟論壇《全球風險報告》指出，極端氣候、生物多樣性流失與生態崩潰、地球系統重大變化，依然高居全球長期（10年）風險前三名。2024年單年氣候災害已造成全球高達3,680億美元經濟損失，全球氣溫屢創新高，森林退化、空氣污染與糧食安全問題日益凸顯。面對持續暖化與極端天氣頻發，強化農業生態韌性、提升土壤碳匯，並推動低碳耕作，已成為國家減碳戰略中不可或缺的一環。

強調「自然永續」，正隆以紙業本業技術跨域農業，積極延伸自然為本精神，運用100%再生紙研發出低基重環保抑草紙，致力扭轉傳統塑膠地膜難以分解、農藥殘留所帶來的土壤危害，為台灣農業氣候調適與土壤碳匯打下堅實基礎。透過一張紙，引領現代農業回歸自然友善的生產方式，落實對本土環境與糧食安全的企業責任。

正隆更進一步攜手國立中興大學植物病理學系名譽教授蔡東纂，共同推動「正隆大學堂—智慧永續農業系列課程」。課程自5月4日起於正隆后里分公司啟動，打造從知識傳授到田間實作的一條龍綠色學習平台，期使台灣農業邁向自然永續發展。

正隆 生態 農業

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