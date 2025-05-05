快訊

從驚奇到驚嚇！恐慌性拋匯台幣再現「2」字頭 出口商哭喊企業要倒閉了

新台幣狂升！散戶進場搶便宜美元、日圓 多家銀行網銀和App傳塞車災情

NBA／希爾德半場轟6顆三分球平歷史紀錄！勇士G7暫領先火箭

新北建案廣告宣稱有「劇院、VILLA KTV休閒設施」攏是假，公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
現代人重視休閒，部分建案因而違法挪用停車場等空間當做休閒設施。預售屋示意圖。圖／AI生成
現代人重視休閒，部分建案因而違法挪用停車場等空間當做休閒設施。預售屋示意圖。圖／AI生成

新北市淡水區「海上皇宮」建案臉書粉絲專頁刊載廣告，宣稱具有「劇院、VILLA KTV、宴會KTV、兒童遊戲區、卡丁車賽道、撞球、桌球、投籃機、遊戲機」等公共設施，但上述設施分別位於建案的屋突1層及地下1層，原用途為梯間及停車空間，公平會委員會議決議其違反公平交易法第21條第1項規定，分別處甲山林建設股份有限公司新臺幣100萬元、愛山林建設開發股份有限公司80萬元及凱越建設股份有限公司、安展實業股份有限公司、良績實業股份有限公司、興玖實業股份有限公司各30萬元罰鍰。

經公平會調查，業者在上述廣告宣稱具有多項休閒公設，整體印象讓消費者以為購買後可合法使用，但據新北市政府表示，廣告所宣稱公設位於屋突1層及地下1樓，原申請用途為梯間及停車空間，已涉及變更使用，違反建築法第73條第2項規定，故該建案廣告表示與事實不符，違反公平交易法規定。

公平會提醒，建案的休閒公設是影響消費者作成交易決定的重要決定因素之一，也是建案的銷售賣點，公平會也表示類似本案之廣告手法有受罰之案例已有多件，所以業者刊載廣告時，要特別謹慎，若為虛偽不實或引人錯誤的廣告，除違法遭罰外，也損害消費者利益，並對刊載合法廣告的業者造成不公平競爭，導致市場競爭機制喪失原有效能。公平會將持續依法查處，建議民眾購屋前可至全國建築管理資訊系統入口網(https://cloudbm.nlma.gov.tw/)項下全國建築執照存根查詢，瞭解建物各樓層的核准用途，以保障自身權益。

延伸閱讀

新聞中的法律／外商在台分公司稅務 五大重點

提昇敬老愛心計程車服務量能 竹縣派遺車隊再加一

志工退場年齡惹議 民代籲以實務狀況取代一刀切

抗議衛福部解釋令！藥師團體將上凱道 警公布交管措施

相關新聞

罔腰曝房貸明細嘆「利息可租屋租到死」 估價師：算法錯了

近來銀行大幅拉升房貸利率，讓房貸族叫苦連天，先前買房的網紅罔腰也不例外，日前她貼出房貸明細，每月房貸金額約3.8萬，還本...

新北建案廣告宣稱有「劇院、VILLA KTV休閒設施」攏是假，公平會開罰

新北市淡水區「海上皇宮」建案臉書粉絲專頁刊載廣告，宣稱具有「劇院、VILLA KTV、宴會KTV、兒童遊戲區、卡丁車賽道...

俄烏停戰和平商機浮現 散裝航運搶艙 日租上漲

俄烏停戰和平商機浮現，散裝最大型船舶海岬型船舶近日傳出搶艙效應出籠，日租金市場轉熱絡，周漲幅10%，國內的裕民、慧洋-K...

營建族群受惠台幣升值 資產漲價帳面價值提升

新台幣升值，營建族群可望受惠，法人指出，新台幣升值，意味著新台幣資產漲價，由於指標營建股今年以來積極危機入市、大買土地，...

經濟選書／善用經驗傳承 掌握技能密碼

想必你已經聽到了，有兩列火車正從相反方向駛來，轟隆作響。一邊是「重組列車」，科技日新月異，我們大規模改變工作方式，例如重...

點子農場／後川普時代的世界和未來

全世界正在經歷從未有過的劇情，每一天80億人都在關注同一個人，看川普又說了什麼話做了什麼事，因為這些言行都可能影響每一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。