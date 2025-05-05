新北建案廣告宣稱有「劇院、VILLA KTV休閒設施」攏是假，公平會開罰

新北市淡水區「海上皇宮」建案臉書粉絲專頁刊載廣告，宣稱具有「劇院、VILLA KTV、宴會KTV、兒童遊戲區、卡丁車賽道、撞球、桌球、投籃機、遊戲機」等公共設施，但上述設施分別位於建案的屋突1層及地下1層，原用途為梯間及停車空間，公平會委員會議決議其違反公平交易法第21條第1項規定，分別處甲山林建設股份有限公司新臺幣100萬元、愛山林建設開發股份有限公司80萬元及凱越建設股份有限公司、安展實業股份有限公司、良績實業股份有限公司、興玖實業股份有限公司各30萬元罰鍰。

經公平會調查，業者在上述廣告宣稱具有多項休閒公設，整體印象讓消費者以為購買後可合法使用，但據新北市政府表示，廣告所宣稱公設位於屋突1層及地下1樓，原申請用途為梯間及停車空間，已涉及變更使用，違反建築法第73條第2項規定，故該建案廣告表示與事實不符，違反公平交易法規定。

公平會提醒，建案的休閒公設是影響消費者作成交易決定的重要決定因素之一，也是建案的銷售賣點，公平會也表示類似本案之廣告手法有受罰之案例已有多件，所以業者刊載廣告時，要特別謹慎，若為虛偽不實或引人錯誤的廣告，除違法遭罰外，也損害消費者利益，並對刊載合法廣告的業者造成不公平競爭，導致市場競爭機制喪失原有效能。公平會將持續依法查處，建議民眾購屋前可至全國建築管理資訊系統入口網(https://cloudbm.nlma.gov.tw/)項下全國建築執照存根查詢，瞭解建物各樓層的核准用途，以保障自身權益。