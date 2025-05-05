漢翔拓展能源事業 承攬23.5億台電設備工程

漢翔拓展能源事業版圖，今天宣布取得台電「花蓮鳳林變電站161kV靜態同步補償器（STATCOM）新建工程案」標案，預算金額達新台幣23.5億元，預計2027年12月31日完成併網、2028年11月16日測試後移交。

漢翔今天透過新聞稿說明，STATCOM系統為高階電力電子設備，具備電壓調節、提升功率因數及增強電網穩定性等功能，能有效改善電力品質，提升供電可靠度。

漢翔指出，此次得標，工作範疇涵蓋花蓮鳳林變電站的STATCOM系統電力設備採購、配合土建及附屬機電設計施工、測試、併聯試運轉、教育訓練、保固及維護保養等，預計2027年12月31日完成併網，並於2028年11月16日通過可靠度測試後正式移交。

漢翔強調，旗下能源事業規模逐年成長，過去曾為台電通霄電廠建置燃氣渦輪發電機組，近期更利用航空工業基礎，打造自有的儲能產品「電力島」。董事長胡開宏表示，響應國家能源政策，落實淨零轉型的具體行動，有核心技術，也有工程統包經驗，對客戶來說，漢翔是可放心的夥伴。

隨著台灣再生能源占比快速成長，台電自2022年起推動「強化電網韌性建設計畫」，投入5645億元，以10年時間，分階段於全台11座變電所增設STATCOM設備，以提升電網穩定性。

胡開宏強調，協助台電建構更穩定性的電網系統，為台灣永續能源發展貢獻心力，漢翔展現深耕電力工程統包（EPC）市場決心，將擴大未來參與同類型高階電網專案的機會。