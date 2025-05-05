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懷特止痛新藥進軍德國 攜手 Aristo 簽訂合作意向書

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

懷特（4108）5日宣布，攜手德國知名藥廠Aristo Pharma完成簽署合作意向書（Letter of Intent, LOI），雙方就懷特旗下新藥「懷特痛寶」展開德國查驗登記，推進產品於德國及歐洲市場的銷售。此次合作也將涵蓋授權金事宜，為打進歐洲市場奠定基礎。

懷特新藥總經理李伊伶指出，Aristo為德國極具規模的知名藥廠，在德國與西班牙擁有五座生產基地，據點橫跨歐洲近20國。2022年營收超過5億歐元，產品涵蓋處方藥、非處方藥、植物藥和醫療器材，擁有豐富且強大的研發、生產製造與銷售能力。

統計顯示，2023年德國止痛藥市場規模達1.86億美元，預計至2033年將成長至3.05億美元，年均複合成長率達5.07%；隨著歐洲人口老化與慢性疾病比例攀升，對安全性高、高效的術後疼痛管理藥物需求漸增，特別在門診手術比例提升、住院日數縮短的趨勢下，患者更需要安全、便於攜帶出院使用的止痛方案。

懷特新藥指出，「懷特痛寶」為口服劑型的中重度疼痛止痛藥，具低成癮性、低呼吸抑制等安全優勢，有效成分非管制藥品，使用受限較少，口服劑型也大幅提升用藥便利性與病患依從性。

李伊伶表示，Aristo Pharma在止痛領域具備豐富市場經驗，於德國、西班牙與葡萄牙等地建立穩定業務基礎，長年深耕當地醫療與藥局通路，推廣動能強勁。此次雙方合作，將借重其通路優勢，協助「懷特痛寶®」加速打入歐洲市場，擴大全球業務布局。

懷特新藥指出，「懷特痛寶」已獲得我國食藥署（TFDA）上市許可，目前已進入台灣多家指標醫學中心，包括三總、高榮、振興、新光、中榮及中山附醫等，國內市場穩定成長。

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