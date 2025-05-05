營建族群受惠台幣升值 資產漲價帳面價值提升

新台幣升值，營建族群可望受惠，法人指出，新台幣升值，意味著新台幣資產漲價，由於指標營建股今年以來積極危機入市、大買土地，加上原本手中一定有庫存的房子和待開發的土地，讓帳面價值提升。

法人表示，近期因川普關稅戰，股匯市震盪幅度大，不過營建屬於內需產業，相對不受影響，且營建採完工認列入帳法，不少營建族群今年起可迎來交屋量，業績相對穩定，加上股價回檔，更有利於殖利率題材發酵。

業內盤點多家指標建商，包括華固（2548）、遠雄（5522）、愛山林（2540）、達麗（6177）、興富發（2542）等，未來三年皆迎來大量的交屋量，在這一波房市降溫中相對穩定，更具備現金殖利率題材的保護傘。

不過，若以房市景氣面來看，由於房市仍受到央行打房壓抑降溫，因此未來幾年有大量交屋量的營建族群相對穩定。

華固過去股利政策因配發額度高，頗受投資人青睞，今年華固預計完工量約283億元，2026年完工量102億元，2027年完工量205億元，2028年將達高峰，完工量521億元。

遠雄今年可望迎來入帳高峰，完工量達368億元，2026年完工量約296億元，2027年完工量273億元，2028年後潛在案量更達1,137億元，營運動能無虞。

愛山林布局自建案，逐漸開花結果，合計今年完工量約147億元，2026年完工量預計有180.5億元，2027年達到高峰，完工量有284.6億元，2030年後預計有1,610億元可望完工交屋。

興富發今年同樣進入完工入帳期，今年完工量約達920億元，且多數個案已售九成以上。

達麗則是積極朝多元化開發模式，未來三年每年完工量均達百億元以上。