俄烏停戰和平商機浮現 散裝航運搶艙 日租上漲

俄烏停戰和平商機浮現，散裝最大型船舶海岬型船舶近日傳出搶艙效應出籠，日租金市場轉熱絡，周漲幅10%，國內的裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、中航（2612）及新興（2605）等業者受惠；加上市場散裝新船少、運力吃緊，缺船效應預期將刺激運價持續向上。

近日散裝船傳出雙利多，美國備妥新制裁逼俄羅斯總統普丁停火，再加上美烏已簽署礦產協議，近期散裝船的租金市場需求開始轉強，BDI（波羅的海乾散貨指數）周漲幅3.5%，海岬型船舶的租船市場轉熱絡，日租金來到1.72萬美元，日漲幅1.7%，近一周已經悄悄上漲10%。

此外，美國對大陸製船舶加進港將收費用，大陸製散裝船舶量多，將影響散裝船全球船舶調度，間接造船舶供給吃緊；其次，全球造船廠產能吃緊，散裝船業推估，現階段下訂單，平均需約3.5年才能交船。

國內散裝船業界推估，散裝船的供需一直吃緊，只要需求一出籠，三種主要船型海岬型、巴拿馬型及輕便極限型的日租就會立即反彈，國內所有散裝船業者業績將全面受惠。

近日散裝船市場再度出現新變化，根據外電引述美國官員透露內容，美國已擬定對俄經濟制裁新方案，內容涵蓋銀行與能源產業，藉此加大對莫斯科施壓，促成川普所倡議的烏俄和平進程。

另外，散裝船業者表示，隨著美國與烏克蘭順利於5月1日完成共同能源與礦產開發協議簽署作業，美國認為對烏援助應有所回報，因此積極爭取烏克蘭豐富的稀土礦產。隨著電動車產業的發展，近年來稀土需求增加，也是牽動運價上揚的主要因素之一。

裕民目前營運中船隊計有70艘，是國內海岬型船舶最多的業者，另外，俄烏戰爭如果能停戰，烏克蘭重建需求將浮現，散裝船業者增加和平商機。