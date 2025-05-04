數位行銷／中小企導入AI 先釐清需求

在這個快速變動的時代，AI正以前所未有的速度，滲透進每一個產業、每一個組織。然而，企業在擁抱AI的同時，也必須正視導入過程中可能遭遇的困難與迷思。

作為一個以中小企業為主體的經濟體，台灣更應該在這一波AI革命中，找到自己的節奏與定位。透過有策略的導入與應用，AI不僅可以幫助企業優化內部流程、提升產品與服務價值，還能夠成為我國在全球市場上再度突圍的關鍵武器。

但問題是，該怎麼做？又該從哪裡開始？

以O-Beya這個源自豐田與微軟合作的創新案例為例，O-Beya的原意源自日文中的「大房間（Obeya）」，在豐田汽車開發新車的過程中，為了讓各部門工程師迅速協作而誕生。而到了AI時代，O-Beya被重新定義為一種「多代理人（Multi-Agent）協作的人工智慧系統」。

不同於傳統只靠單一大型語言模型處理所有問題的方式，O-Beya的精神在於模組化、專業化與協作化。

換言之，在財務、人資、供應鏈、行銷與客服等業務領域，未來都有一個專屬的AI代理人可以代勞。這些代理人不僅專精各自領域，還能夠互相對話、協同完成複雜的決策與執行任務。

舉例來說，在新產品開發流程中，設計部門的AI可以即時分析市場趨勢，供應鏈AI可以同步預估物料到貨時間，而品管AI則能依據過往數據提出生產風險警示。整個決策過程不再是單打獨鬥，而是像一場由多個專業指揮官組成的智慧交響樂團表演。

這種模式，有幾個關鍵特色：

一、知識顆粒度細緻：每個AI代理人深耕一個子領域，累積專業知識，避免「大而無當」。

二、動態協作：代理人之間根據任務需要靈活組合，快速回應變化。

三、知識傳承：新進員工可以直接接手代理人所累積的經驗，減少知識流失。

對中小企業來說，這種架構不僅可以減輕對少數高階人才過度依賴，更能在面對快速市場變化時，展現高度的韌性與靈活度。

放眼目前我國產業界AI導入現況，呈現出兩極化的現象。大型企業如台積電、鴻海、聯發科、華碩與台塑等，早已投入大量資源進行AI研發與應用，涵蓋製程優化、供應鏈預測、客服自動化和行銷個人化等多個面向。

但相較之下，大部分中小企業在AI導入上仍處於觀望或初步嘗試階段。許多企業主雖然意識到AI的重要性，卻還因為不了解AI可以解決哪些實際問題、擔心投資成本過高回收不易，甚至害怕組織文化抗拒變革而遲遲未能行動。

這些問題，其實可以透過更有系統的方法論來拆解與克服。這也是為什麼我認為，像O-Beya這樣「分工協作＋逐步導入」思維，非常適合台灣的產業體質。

成功導入AI的第一步，不是問「我們要用什麼AI技術？」而是問「我們有哪些急需解決的痛點？」舉例來說，是客戶流失率過高？生產流程太多瓶頸？庫存積壓導致資金周轉困難？或是員工在例行性工作上耗費太多時間？

這種以「痛點＋量化目標」為導向的方法，才能讓AI導入聚焦且具備衡量基準，避免成為「為AI而AI」的空轉專案。