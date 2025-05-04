遠雄敦富「理想生活研究所」開學 展現生活提案力

遠雄建設（5522）在台中市北屯推出的首發預售案「遠雄敦富」，4日舉辦《理想生活研究所》開學典禮，正式揭開品牌生活策展行動序幕。為期三個月、共計六場的生活行動課程同步登場，「遠雄敦富」將建案接待中心轉化為「生活美學研究場域」，打破傳統看屋與銷售邊界，以跨界內容設計進行場域再定義。

課程從穿搭造型、香氛氣味、空間整理到居家哲學，每一場皆結合沉浸式參與與專業知識傳遞，讓民眾實地體驗生活風格的多元可能。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示：「遠雄敦富」不僅是遠雄深耕北屯的第一個建案，更象徵遠雄對未來生活型態的提案，希望從生活出發，以研究所為形式，串連專業講師與賓客展開對話，打造美學實用兼具的城市新關係。

《理想生活研究所》自5月起至7月陸續登場，課程圍繞「風格、思維、品味」三大軸線，規劃跨界又貼近日常的主題內容，讓參與者不只是來賞屋，更能實地走入「遠雄敦富」所提倡的生活藍圖。

此次理想生活研究所課程，特別邀請六位來自不同領域的跨界講師，以自身專業帶領賓客重新詮釋日常與生活的價值。

「風格領域」邀請到國際級時尚美學大師、身兼造型師與作家的時尚總監李佑群，透過風格穿搭的視角，分享如何建立個人風格與自信；來自國際永續時尚香氛品牌JOMODEL時尚香氛製研所執行長蔡玟萱JOJO，則以香氛語言打造專屬於個人與空間的氣味記憶。

「思維領域」邀請擁有高度市場影響力的地產觀察家「地產秘密客」擔任講師，從購屋策略到實價分析，協助置產者了解購屋與投資的眉角；也邀請到在風水與心理領域，深受年輕世代喜愛的星座專家艾莉絲，以星座心理結合買房裝潢，打造和諧能量場域。

而在「品味層面」，由品酒講師Evans以創意調酒引領賓客進入風味與生活情緒交織的五感體驗，開展品味日常的新可能；BEAUTYSKIN城市護膚綠洲創辦人張耀，則為大家分享保養結合品味的生活態度。

每場活動皆由主題名師親自授課，搭配生活體驗設計創造實用、好玩又具品味的學習過程。今天開學儀式現場，亦安排由主廚王聖銓特別為「遠雄敦富」設計的「敦富幸福餐盤」，詮釋餐點與課程的感官連結，體現「遠雄敦富」一貫重視細節與體驗的生活哲學。

張麗蓉說，隨著北屯機捷特區購屋需求升溫，「遠雄敦富」成為不少換屋與自住客群考量首選，購屋族群以北屯本區、北區與潭子為主，亦吸引來自南屯、中科與竹科的新貴客層，充分展現產品實力與區域發展潛力所帶來的雙重吸引力。

遠雄房地產行銷協理楊士瑩指出，北屯機捷特區憑藉相對親民的開價門檻與便捷交通系統，對總價控管型買家、自住與置產客群皆具高度吸引力；搭配14期與漢神百貨等重磅建設題材發酵，更為區域價值增添想像空間。

張麗蓉相信，理想生活的實現，來自於對生活質感的共鳴與實踐。「遠雄敦富」的每一戶交付，都是品牌理念與居住者價值觀的交會，也是城市居住文化逐步成形的重要見證。

「遠雄敦富」為遠雄建設首度插旗北屯機捷特區的重點個案，基地位於北屯機捷特區核心，面積1,311坪，三面臨路，正對紅瓦厝公園，步行約5分鐘即可抵達捷運綠線北屯總站。同時鄰近COSTCO北台中店、大地商場、統一複合式商場，以及未來漢神洲際百貨等成熟生活機能，具備高度即戰力。

建案主力規劃為25至37坪2、3房產品，滿足多元族群生活所需，尤其市場稀有的「雙衛浴兩房」格局，深受首購與換屋族群青睞。

在捷運＋品牌＋機能三重紅利疊加下，「遠雄敦富」成功從眾多北屯案中突圍，展現實力派預售代表作的穩健氣勢，透過建築實踐對生活的承諾，並以穩健銷售成績證明市場對此案高度認同。

張麗蓉說，從策展式課程、場域轉化到產品力展現，「遠雄敦富」透過《理想生活研究所》重新詮釋建築與生活的關係，將銷售與活動的結合，讓空間、內容與購屋者同步共感的生活提案。

接待中心成為共學、共感的生活實驗室，實踐遠雄「以家為核心，創造更有價值居住環境」的建築理念，也呼應遠雄倡議永續共享的社區共享精神，讓居住不只為個人，更是與鄰里共好。這場跨界生活提案凝聚生活想像，也讓北屯機捷特區的理想居住藍圖，在此具體成形。

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