最後倒數！模範環保專責人員報名至5月6日止

國家環境研究院（下稱國環院）院長劉宗勇表示，每年經遴選的模範環保專責人員，將由環境部公開表揚，今年度「模範環保專責及技術人員遴選」開放報名至5月6日止，邀請各界踴躍報名查詢。

環境保護專責及技術人員負責協助事業做好污染防制與管理工作，同時也位居政府機關與列管處所的溝通角色，是整個產業污染防制工作的第一道防線。環保證照已成為進入列管事業場所從事環保工作的門檻，取得環保證照不僅能提升個人職涯發展，也代表對環境永續的專業承諾。

劉宗勇指出，為方便民眾就近參加環保證照訓練，國環院與多家訓練機構攜手合作，建立產、官、學三方合作機制，開設環境保護專責人員證照訓練班。全國包括國立臺灣大學、淡江大學、國立中央大學、工業技術研究院、中興大學、嘉南藥理大學、成功大學、屏東科技大學等27家訓練機構，以減少參訓學員舟車勞頓，提升為民服務品質。有意成為環保專責人員者，可至該院官網查詢近期開班相關資訊。

國環院表示，目前依法設置的環保專責人員約2萬多人，他們任職於各行業中，肩負環境保護的重任，確保企業與機構符合環保法規，是國家維護環境品質的環保英雄。環境部為表彰優秀並提升環保專責人員的榮譽感，自2008年開辦「模範環保專責及技術人員遴選」以來，已有173位優秀環保專才脫穎而出。

這次遴選涵蓋8大類別，包括：空氣污染防制專責人員、廢（污）水處理專責人員、廢棄物清除處理專業技術人員、毒性及關注化學物質專業技術管理人員、環境用藥專業技術人員、室內空氣品質維護管理專責人員、土壤污染評估及健康風險評估專責人員。歷年獲獎者中，以廢水處理類人數（65人）居冠，其次為空污防制類（45人）、廢棄物清理類（40人）。