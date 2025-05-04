雲林縣府忙接駕接駁車混亂 交通部急出手助疏運

白沙屯媽祖進香行程，3日中午抵達北港朝天宮，為因應民眾前往參拜及參加進香行程需求，往返行程搭乘臺鐵及高鐵的接駁需求，交通部及公路局規劃「北港朝天宮往返臺鐵嘉義站客運直達接駁車」提供往返行程搭乘臺鐵的接駁疏運，雲林縣政府及北港鎮公所則提供北港往返高鐵嘉義站的接駁。

根據交通部統計昨日鐵公路疏運成果，交通部及公路局首次投入增開臺鐵嘉義站往返朝天宮直達客運接駁路線，仍是班班滿載，發車193班，載運6,317人；高鐵嘉義站進出站人數為38,749人，較去(113)年37,993人次增加約2%；臺鐵嘉義站進出站人數約34,556人次，較去年28,602人次增加約21%。

交通部說明，昨日是白沙屯媽祖徒步進香行程重點日期之一，上午因應一早即有民眾搭乘台鐵至嘉義站往北港的需求情形，交通部及公路局「北港朝天宮往返臺鐵嘉義站客運直達接駁車」立即調整提早於上午10時開始發車(原訂12：00發車）接駁，夜間並配合臺鐵末班車時間延後疏運至21：30收班(原訂20:30收班）順利完成往返臺鐵嘉義站客運接駁作業。

同時，昨日上午嘉義高鐵站一早亦即有民眾往北港的接駁需求，交通部及公路局除也立即通知協調雲林縣政府及北港鎮公所原訂12:30才開始發車的「北港往返高鐵嘉義站接駁車」，提前於11時15分發車外，公路局並立即協助先調派遊覽車及協調嘉義客運公司7235「北港-高鐵嘉義站」加開班次即時協防完成第一波接駁，另至夜間因應縣府及鎮公所接駁往高鐵站所需再增加運能的需求，公路局也再主動協助調派南投、彰化地區20輛遊覽車提供縣府及鎮公所考量規劃調度運用。

交通部表示，昨日鐵公路疏運單位無不全力互助聯防，只要旅客出現排隊人潮，即會透過工作群組進行縱向及橫向溝通，立即調派車輛加速疏散，公路局「北港朝天宮往返臺鐵嘉義站客運直達接駁車」原規劃20輛接駁車，但因應接駁需求共計調派增加至58輛接駁車投入疏運，客滿即發車，達成站不留人的任務。此外，因北港鎮公所「北港往返高鐵嘉義站接駁車」接駁點相同位於北港好庫文化園區，因此交通部及公路局昨日也隨時注意縣府及鎮公所接駁作業可能所需要的協助，並即時協助聯防，讓昨日參加白沙屯媽祖徒步進香至北港的民眾，都能順利平安完成自己行程。

5月11日媽祖回鑾，交通部及相關疏運單位仍會持續妥善提供相關的鐵公路運輸及接駁，交通部感謝大家以節能減碳「綠色運輸」的方式跟隨白沙屯媽祖身旁，交通部及公路局、臺鐵公司、臺灣高鐵公司會持續準備充足的公共運輸陪同大家完成進香行程最後一哩路。