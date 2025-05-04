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現在買房幾折開始談 ? 專家：買方市場改用這招

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

受央行限貸令、川普關稅等利空因素衝擊，不少地區房價出現鬆動。此時要買房，打幾折出價比較合理？全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，現在房市已轉為買方市場，仍以屋主開價來殺價，沒有意義，應該依實價行情來殺價。

至於怎麼殺，他表示，蛋黃區可用社區或區域近一年成交最低價格來出價，然後成交價最好在社區近一年成交均價以下；至於多殺多的蛋白區，則以屋主先前取得成本來斟酌出價，若能買到屋主賠售價最好。

陳傑鳴表示，先前房市為賣方市場，購屋人只能追著屋主跑，各地房價也因此出現大漲，根據實價資料，過去五年，六大都會區除了台北房價漲24%，其他漲幅都在三成以上，台南、高雄甚至逼近五成。

然而受到房市買氣急凍影響，屋主或建商降價情形已越來越多，接下來無論是精華的蛋黃區，或是近年漲勢凌厲外圍蛋白區，房價都有下跌機會，此時買房如果不懂殺價，那只能說是冤大頭。

至於殺價方式，過去景氣好時，屋主占上風，購屋人往往只能依屋主開價殺個幾趴，甚至只能砍掉零頭。

現在情勢反轉，買房套牢風險升高，不用再考慮屋主開價，而是該依實價行情來殺價，以不創高為基本原則，最好是能買在社區近一年成交均價以下，比較保險。

陳傑鳴表示，就市場現況來看，有兩種區域較有議價空間，議價策略如下﹕

一、價格高昂的蛋黃區：

蛋黃區機能佳，原本議價不易，但由於現在價格高不可攀，買得起的人有限，尤其蛋黃區的大坪數、套房產品，因為總價太高或投機性太強等因素，遭央行管控，買盤更受限，房價下跌機會大，也最有大砍價機會。

建議這時候蛋黃區買房，可考慮用社區或區域近一年成交的最低價格來出價，然後用低於近一年成交均價的價格購買，或是用新屋價格買到價格更高昂的預售屋，就算是好買價。

二、漲多的蛋白區、靠題材而推案量大的新興重劃區:

目前房市買氣低迷，導致一些近年瘋漲、推案量大的蛋白區，或新興重劃區內的建商與投資客壓力相當大。估計隨著時間拉長，賣壓只會越來越高，屋主在開價或是議價空間上都更有彈性，願意平轉、賠售的案源一定會出現。

建議買房民眾先到內政部實價網查詢之前成交行情，知道屋主取得成本後，斟酌出價，目標是以平轉取得，若是屋主願意賠售更好。

陳傑鳴提醒，目前不少地區房價瘋漲卻缺乏實質購買力支撐，未來若買氣進一步下滑，套住風險性相當高。建議民眾這時如想買房，萬不可跟著屋主開價起舞，只要參考實價資料、找出賣壓大社區，用力去議價，就可能便宜買好房。

資料來源／全向科技房產中心
資料來源／全向科技房產中心

房價 房市 買房

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