信義立業、言行合一 八字DNA...企業根本動力

信義房屋（9940）連續11年獲公司治理評鑑上市組前5%肯定，在誠信治理與永續實踐上的步伐深獲社會信賴。信義房屋強調，公司治理是一種源自企業文化DNA的實踐力，「信義立業、言行合一」正是40餘年來持續前行的根本動力。

不同於以績效為導向的短期操作，信義房屋選擇一條更長遠的道路，在穩健經營之餘，追求能兼顧「客戶、同仁、股東、社會、環境與供應商」利害關係人的整體價值。這樣的理念，落實在公司治理的各個層面，包括強化董事會多元組成、全數為自然人董事、提早出具年度財務報表、主動個別揭露董事酬金等，持續超越法規標準，展現對投資人與利害關係人的高度責任感。

今年公司治理評鑑中，隨著「推動永續發展」構面占比提高，反映出治理趨勢已與永續議題密不可分。事實上，信義早於2021年即承諾「2030年達成信義房屋淨零、2050年全集團淨零」的階段性目標，並透過制度化的碳管理、定期盤查與第三方查驗機制，穩健推進。

但企業治理不僅止於制度與框架，更關鍵的是「文化的落地」。信義房屋指出，唯有讓文化內化為員工行動的依據，治理才有生命力。因此，信義積極打造以人為本的企業環境，鼓勵員工發起並參與社區行動，包括捐血、義賣、文化推廣與寵物疫苗施打等，串聯全台分店與在地社群，展現企業作為社區一份子的行動力。

此外，信義房屋也透過「社區一家」計畫支持地方創生，攜手社區共同打造有溫度的生活場域，並期盼在凝聚地方情感的同時，讓永續理念更深植人心。

信義房屋表示，企業文化必須是經得起時間考驗的行動準則。未來將持續以人為本，以誠信及穩健治理為路，與所有利害關係人攜手向前，實踐共好而長遠的企業價值。