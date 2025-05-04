信義公司治理 連11年模範生

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
信義房屋指出，唯有讓文化內化為員工行動的依據，治理才有生命力。信義房屋／提供
信義房屋指出，唯有讓文化內化為員工行動的依據，治理才有生命力。信義房屋／提供

信義房屋榮獲第11屆「公司治理評鑑」前5％殊榮，連續11屆穩居頂尖行列。信義房屋／提供
信義房屋榮獲第11屆「公司治理評鑑」前5％殊榮，連續11屆穩居頂尖行列。信義房屋／提供

臺灣證券交易所30日公布第11屆「公司治理評鑑」結果，信義房屋（9940）再度榮獲「公司治理評鑑」前5%殊榮，連續11屆穩居頂尖行列，展現企業穩健的治理架構與誠信經營文化，更體現對永續發展的長期承諾與行動力。

今年共有1,754家上市及上櫃公司接受評鑑，上市公司976家有49家名列前5%，其中包括台積電、信義房屋、台灣大、中華、遠傳、裕隆及聯電等七家，是自公司治理評鑑開始以來連續11年獲得上市組前5%殊榮的企業。

證交所為引導公司重視股東權益及永續發展，於第11屆「公司治理評鑑」大幅提升「推動永續發展」構面的權重至35%，評鑑期間為去(2024)年度，共75項指標，引導企業間良性競爭並強化公司治理水平，形塑公司治理文化，進而提升我國公司治理之國際地位。

信義房屋表示，公司始終堅信，公司治理是企業穩健經營與永續發展的核心基礎，並持續優化資訊揭露機制，包含揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策、過去兩年溫室氣體年排放量等；此外，也積極推動董事會成員多元化，重視獨立董事的專業性與性別平衡，以提升董事會決策的客觀性與前瞻性，七席董事已提名三位女性董事候選人，預計於2025年度股東會全面改選董事後，任一性別將可達到三分之一。

信義房屋致力於將ESG理念全面融入公司策略，從氣候治理、水資源管理、資訊安全到供應鏈永續，持續落實各項具體行動，包括碳排目標設定與盤查，導入數位管理系統提升永續決策效率，以及全台分店推動捐血、義賣等社區行動，深化與地方的永續連結，並取得多項國際標準認證，展現對企業社會責任的積極實踐。

在資訊透明度上，信義房屋秉持股東平等原則，主動且即時揭露重大訊息，並透過投資人網站、年報及永續報告書，完整呈現公司治理、營運績效與ESG發展進程。

信義房屋表示，未來將持續精進公司治理架構，積極關注國際永續趨勢與法規變化，強化董事會對氣候風險與永續績效的監督職能，攜手股東、員工與社會，共同邁向穩健經營、共好的未來。

信義房屋 股東會

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