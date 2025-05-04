收購台綠爭議 台鹽明取消股東會

針對外界指控「台鹽刻意壓低台鹽綠能資產，收購台鹽綠能公司股權致使小股東權益受損」一事，台鹽二日聲明表示，收購價格係依公正第三方專業鑑價，經兩位會計師出具複核意見書訂出合理價格。另台綠順應部分股東反映審視股東會通知書時間過短，決議取消五月五日股東會，擇期再開。

台鹽表示，台鹽綠能公司百分之三十三點二五股權價值評估分析報告，採可類比公司法及可類比交易法之估值在六四八萬六千元至一六一一萬六千元之間，故採區間中位數一一三○萬元二千元作為交易對價，擬以每股現金新台幣○點九一七元執行台鹽綠能公司股份轉換案，價格具合理性。

針對前經營團隊及人員涉不法情事，台鹽實業與台鹽綠能將依法啟動民事求償，若獲有賠償，將用以彌補公司損失，原股東於股份轉換後，不具分配求償結果的權利。