台鹽遭控低價收購台綠 民股股東「當年每股12元」嘆血本無歸

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱等人涉弊正審理中，台鹽3月28日宣布以每股0.917元價格收購台綠33.25%民股股權，藉此收編為台鹽百分之百持股，然而股民控刻意低估台綠價值，今多人前往台鹽抗議不法手段收購，「讓股民血本無歸」。

台鹽表示，某人士以匿名方式不實指控台鹽公司刻意壓低台鹽綠能資產，收購台鹽綠能公司股權致使小股東權益受損一事，傳言明顯與事實不符，收購價格係依公正第三方專業鑑價，並經兩位會計師出具複核意見書訂出之合理價格。

台鹽綠能為台鹽子公司，最大股東是台鹽，持股占比66.75%，其他為民股，台鹽在3月28日宣布將以每股0.917元的價格，收購台鹽綠能33.25%的股權，然而民股的股東認為，太多資產未列入，股價被嚴重低估，又違反公司章程規定未在規定時間內開股東會，連周一的股東會突然延期。

多名台綠民股股東今集結到台鹽公司門口舉白布條表達抗議。1名吳姓股東說，當年兒子是被台鹽綠能的主管要求一定要買公司的股票來支持公司，不然被視為對公司不忠心，兒子擔心飯碗不保，為了讓孩子保住工作才去跟親戚借錢買未上市股票，當初買12塊，結果台鹽現在竟然用0.917的價格，連一塊錢都不到的金額買回去，讓股民血本無歸，控訴國營企業不該這樣欺負股民。

另名台綠民股蘇姓股東則說，當初想說國營企業應該會經營的很好，因為是政府在管的，才會買台綠股票，結果先是前任董事長總經理汙錢，現在董事長又要再剝股東一次皮，讓他們當年13塊買的股票變壁紙。

蘇也說，台綠明明就還有很多土地資產，但是故意藏起來不給會計師算，所以算出來的股票價值才會這麼低，最讓他們生氣的是，台鹽綠能的總經理、董事長現在都是台鹽來的，竟然把對前董事長、總經理求償的錢給台鹽而不是台綠，完全無視台綠股東的權益。

另名目前仍在台鹽綠能工作的員工不滿的說，台綠一直說財務狀況不好，但是明明台綠3月10日公告招標「台區段」標案，已有多家廠商來投標，一旦開標之後至少就有5億進帳，馬上能改善台綠的財務狀況，但是台綠卻說要裁員減薪，今年以來已經裁掉了快10個人，台綠同仁每天都提心吊膽怕自己被裁掉，標案也故意要拖到股東會開完才結標，這樣5億就會直接去台鹽，那台鹽綠能的民股股東跟現在的員工，到底要何去何從？