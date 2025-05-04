綠色行動力論壇 5月7日登場

美國總統川普新政，對氣候變遷、綠色金融帶來挑戰，更為全球淨零減碳投下變數。經濟日報與永豐銀行將於周三（7日）共同主辦「2025綠色行動力論壇-川普2.0 台灣淨零新趨勢」，探討川普新政帶來的挑戰與契機。

本論壇將跨界邀集政府單位、產業代表與金融業三方共議，為台灣永續淨零尋求新解，將由環境部長彭啟明與永豐銀行董事長曹為實致詞。

論壇將分為兩場專題演講及主題座談。專講部分，首場由永豐銀行董事長曹為實以「川普2.0 淨零減碳的挑戰與機會」為題，剖析川普新政產生的挑戰與契機，及銀行業協助企業轉型時所扮演的關鍵角色。

第二場專講則由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫以「節能減碳 不走回頭路」發表專題演講。林子倫指出，日前環境部已將我國2030年溫室氣體淨排放量減量目標，從原本在2022年發布的國家自定貢獻「較基準年（2005年）減量24±1%」提升為「較基準年（2005年）減量28±2%」。

賴清德總統為使減碳目標能更精準達成，也在今年1月23日的國家氣候變遷對策委員會公布「國家減碳新目標」草案，相較於基準年（2005年），台灣2032年減量目標為32±2%、2035年為38±2%。

第三場由東元集團副總陳偉恆以「AI賦能：節能減碳產業的下一步」為題，進行演講。論壇壓軸為主題座談，邀請金管會銀行局局長童政彰、富威電力公司董事長胡惠森，以及永豐銀行資深副總經理歐陽子能同台交流，共同探討在全球減碳壓力與經濟競爭下，金融如何成為促進企業轉型、推動永續發展的關鍵力量。