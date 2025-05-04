產業追蹤／大馬城市進化 台商卡位

全球智慧產品市場快速擴展，東南亞新興國家成為眾多國際品牌積極布局的戰略高地。馬來西亞憑藉穩健經濟基礎、成熟的製造與服務業結構，以及對智慧城市、智慧生活的政策投入，成為台灣智慧產品拓展海外市場的重要跳板。

馬來西亞有約3,500萬人口，都市化率超過76%，中產階級與新世代消費族群快速擴張。隨著5G基礎建設推進與ICT基礎環境改善，民眾對智慧家電、多媒體娛樂設備與居家安防等智慧產品的接受度逐年提升。尤其在疫情後，智慧居家生活的應用場景迅速普及，讓智慧科技產品從原本的選配品走向主流家居必需品。政府亦積極推動「智慧城市藍圖」與「數位經濟大藍圖」，鼓勵各州政府及私部門引進智慧科技，以實現節能減碳、生活便利與城市治理效率的全面升級。

圖／經濟日報提供

以智慧家電為例，馬來西亞消費者對節能環保、遠端操控、智慧語音整合等功能產品有高度興趣。根據市場觀察，許多新建住宅專案將智慧冷氣、智慧門鎖、照明控制等設備列為標準配備，帶動智慧家電B2B市場快速成長。零售通路亦積極導入智慧生活主題專區，以情境展示方式吸引消費者體驗與購買。在多媒體娛樂設備方面，智慧電視與環繞音響設備已成為家庭娛樂中心核心，特別是在高消費族群集中區域如吉隆坡、檳城等地，消費者對畫質、連網能力及影音串流整合表現出更高標準。而社區與家庭對安全意識提升，也帶動智慧監控與居家安防設備市場熱度，包括網路攝影機、AI人流辨識門禁與智慧警報系統等。

馬來西亞智慧產品市場雖潛力巨大，也面對激烈的國際競爭。韓、日品牌在高端市場有優勢，中國大陸品牌在價格與通路靈活性方面具競爭力。相較之下，台灣智慧產品有「品質穩定、技術成熟、成本效益佳」等優勢，能在中高階市場形成良好定位。此外，台廠在全球ICT與電子產業供應鏈累積的專業聲譽，亦有助建立與當地建築商、系統整合商與大型通路之合作關係。特別是針對開發商、系統商、社區管理業者與連鎖商業用戶的B2B解決方案，台廠可提供高度客製化與整合能力，進一步提升產品附加價值與服務深度。

拓銷實務上，建議台灣業者先以代理商、分銷商或策略夥伴模式進行初期市場進入，透過當地業者掌握認證、報關、維修服務等門檻，降低初期投入風險。以智慧家電為例，需通過馬來西亞SIRIM認證與能源效益標籤規範；多媒體設備則涉及通訊與電氣安全合規，而監控產品更須符合公共頻譜管制規範。在產品策略上，應聚焦「高附加價值小量型」切入法，如提供飯店專案型智慧電視、住宅標配型智慧冷氣，或搭配數據平台的遠端監控方案等，以打開應用場景並擴大試用實績。行銷方面，建議結合數位推廣、場景展示與重點通路活動，並參與當地大型消費電子或建築科技展會，提升品牌能見度。

未來馬來西亞智慧產品市場將持續受惠於城市化深化與消費升級，並因政策牽引與ICT基礎擴建，形成有利創新產品導入的機會窗口。包括馬來西亞IoT協會、房地產發展商聯盟（REHDA）等，皆積極尋求智慧化解決方案與國際合作機會。對台灣企業而言，除應提升品牌差異化與智慧應用整合能力，更應重視與當地業者建立長期合作模式，發展區域示範據點與推動聯合品牌。

智慧生活將成為未來亞洲新興市場消費升級的重要象徵，馬來西亞市場的快速演進，正為台灣智慧科技產業帶來發展空間。透過前期策略性投入與在地合作夥伴網絡深化，將可打造台灣品牌在東協地區的區域能見度與競爭實力，並開啟智慧生活新藍海市場的國際商機。

（作者是商業發展研究院行銷與新媒體研究所資深市場規劃師）