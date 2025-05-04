產業追蹤／醫美產業 蓬勃發展

愛美是人的天性，現代人對於美的追求更是期待變化迅速且持續有效。東南亞在美容服務市場的規模龐大且不斷成長，預計到2032年將達到65.6億美元，表明東南亞地區對美容服務的需求強勁。長期以來大家普遍認為泰國具備在各種美容療程完善的基礎設施，而新加坡、越南和泰國的人民則特別對非侵入性美容療程表現出特別強烈的積極態度。

越南的醫美市場近年來快速成長，主要是受到東南亞社會對美的追求愈加重視，以及網路社交媒體日漸普及等多種因素的影響，使得對醫美服務的需求日益增加。越南的醫療美容服務涵蓋廣泛項目包括化學換膚、肉毒桿菌毒素注射、雷射治療等，這是屬於簡單的項目；複雜的如眼瞼手術、鼻整形、拉皮、隆胸、脂肪轉移等。追求更美麗和更具吸引力的外貌，是越南消費者選擇這些服務的主要動機。

眾所周知，越南消費者是全球美容趨勢的快速採用者，接受外來文化的程度相當高，尤其是來自美國、日本和南韓的美容趨勢 。這也突顯出國際媒體和文化對當地偏好的影響。

越南消費者在選擇醫療美容服務時也很重視安全性，並且傾向於透過親友的推薦來獲取資訊。其中，無創及微創的醫美療程愈來愈受到當地消費者青睞，因其風險較低且恢復時間短，例如電波拉皮和音波拉皮等技術，還有微晶瓷和玻尿酸等填充劑的使用也受到關注。越南消費者在美容和個人護理領域對天然和有機產品的需求不斷增長，這反映出當地對於保健的觀念日益提升。

南韓是美容手術和醫療觀光的全球領導者，蓬勃發展的娛樂產業顯著影響全球美容標準並吸引國際患者。越南當地醫美市場也吹起韓風，當地許多知名醫療美容機構都直接取名為「首爾中心」「江南美容醫院」等充滿韓味的名字。越南當地許多消費者在追求美容時，更是經常參考南韓明星維持年輕的方法和醫美技術。因此南韓的醫美儀器和相關服務在越南市場上占有一席之地，許多診所引入韓方技術及專家進行合作。

越南醫療美容市場的蓬勃發展受到三大關鍵因素的影響，一是經濟水準的提高，特別是可支配收入的增加，使更多人能夠負擔醫療美容療程。二是健康意識的增強，人們在追求溫飽之餘更要過的健康美麗。最後是媒體和社交媒體的影響，消費者傾向在社交平台上分享手術經驗，提高大家對各類療程的認識和接受度。

隨著醫美市場快速增長，越南政府和相關機構也在強化市場監管，試圖消除不合規的診所或未經許可的機構，保護消費者權益。政府推行的健康保險計畫使愈來愈多消費者能負擔醫美治療，為產業擴張創造良好的環境。同時也需要醫學美容領域技術熟練且訓練有素的專業人員投入此市場，政府對醫療器材進口的規範也不斷改善，引入國際先進技術。

越南醫美市場展現出顯著的成長潛力，並因其多樣化的需求和快速變化的流行趨勢，吸引愈來愈多投資者與相關業務的進入。台灣業者欲前進越南醫美市場，必須實現企業差異化，並透過與當地機構合作，以利更快地建立信任、拓展客源，並更容易符合當地的法規要求，以及強調產品之安全性和醫療專業性，建立良好的口碑，以應對越南當地消費者對安全的高度關注。（作者是商業發展研究院行銷與新媒體研究所資深市場規劃師）