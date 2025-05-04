產業追蹤／越南衝智慧醫療 引爆商機

全球智慧醫療趨勢正迅速崛起，新興市場成為各國業者競相布局的焦點。隨著醫療技術不斷進步及民眾健康意識提升，智慧醫療已成為全球醫療產業未來發展的重要方向之一。越南近年憑藉高速經濟成長及年輕的人口結構，醫療需求明顯增加，加上政府政策推動，使智慧醫療成為當地產業轉型的重要契機。

越南有近1億人口，其中65%以上屬青壯年，勞動人口充沛，且中產階級規模迅速擴大，伴隨都市化快速推進，民眾對醫療品質的要求日益提高。政府積極推動醫療現代化，透過《2030國家數位轉型計畫》鼓勵發展遠距醫療、電子病歷及數位醫療創新技術，以改善醫療資源分布不均，特別是在偏遠地區與農村的醫療資源缺乏問題。

遠距醫療在越南偏遠與鄉村地區的需求日益殷切，新冠疫情爆發後更是加速此趨勢，顯著推動遠距醫療的發展與應用。越南衛生部統計指出，2022年已有超過1,200個醫療站點透過遠距醫療平台與城市醫院連接，有效解決醫療資源分布不均的問題。此外，越南政府也積極鼓勵國內外企業共同投入遠距醫療基礎設施建設，以提升整體醫療服務品質。

在精密醫療儀器市場方面，越南醫療體系升級的需求龐大，每年醫療設備市場規模約達15億美元，且其中約90%的高端設備需依賴國際進口。儘管越南本土企業正積極投入相關技術開發，但多數集中於中低階產品領域，高階市場仍被國際品牌所主導。

此外，越南也面臨著人口老化速度加快及慢性病患者逐漸增加的挑戰，這促使智慧照護輔具市場迅速成長。根據聯合國人口基金會報告指出，預估到2050年越南60歲以上人口占比將超過25%。

智慧型輔助設備如健康監測系統、自動化輔助工具及居家健康管理平台正逐漸受到市場的青睞，成為越南未來醫療市場的重要成長動能。

台灣以其高性價比的產品、嚴格的品質控管及優秀的技術能力，在智慧醫療市場上具有顯著優勢，能夠成為越南醫療設備市場的重要合作夥伴。台灣在智慧醫療領域已建立完整的產業鏈，具備高度的創新能力和研發實力，尤其在遠距醫療解決方案、精密儀器製造及智慧照護輔具研發方面，有顯著的技術和品質優勢。已有許多台灣企業成功布局越南市場，就如宏碁透過旗下的醫療物聯網解決方案，已在東南亞地區建立多個示範基地，利用智慧監測平台協助越南醫療機構提升病患照護效率與品質，並取得市場的正面回饋。由此可看出台灣企業成功關鍵在於與當地企業建立緊密且長期的合作關係，並深刻掌握市場需求。

台灣企業要成功進入越南市場，可善用政府所提供的拓銷資源與媒合機會等合作架構，同時積極進行市場調查及需求分析，深入瞭解當地消費者的需求特性，以降低企業在進入市場時所面臨的潛在風險。再進一步，可透過技術轉移、成立合資企業或是透過當地代理商模式進行本地化的市場布局。

展望未來，越南智慧醫療市場將繼續穩健成長，但國際競爭亦將更加激烈，包括中國大陸、韓國及歐美企業均已開始布局並逐漸深化經營策略。因此台灣業者須不斷創新，提升品牌價值，並建立更堅實的本地合作網絡。此外，政府、產業界與學術界間的協同合作，推動跨國醫療研發與人才交流，也將有效強化台灣在國際市場的競爭力。

智慧醫療不僅能滿足越南當地的醫療升級需求，更為台灣企業提供了巨大的市場發展潛力。未來雙邊持續深化合作，共同推動醫療技術創新與服務升級，必能創造互利共贏的良好前景，成為促進雙邊經濟長遠發展的重要推動力。

（作者是商業發展研究院行銷與新媒體研究所資深市場規劃師）