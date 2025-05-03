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台北101垂直馬拉松今登場 貿協董座三度率同仁挑戰全台最高樓

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台北101公益垂直馬拉松今日登場，貿協董事長黃志芳三度率同仁挑戰全台最高樓。圖／貿協提供
台北101公益垂直馬拉松今日登場，貿協董事長黃志芳三度率同仁挑戰全台最高樓。圖／貿協提供

台北101公益垂直馬拉松於今（3）日熱血登場，外貿協會連續三年參加，以英文名稱TAITRA為隊伍命名，組成「TAI會爬」和「TRA咧等」兩隊，「RUN UP」91層樓、2046階梯，挑台全台最高樓。

貿協董座黃志芳今年以30分13秒的成績抵達終點。取得貿協「TAI會爬」隊伍最佳成績的林先生以17分45秒完賽，他表示，平常都有在貿協健身房訓練，賽前每周也藉由攀爬國貿大樓來回三趟作為訓練；「TRA咧等」隊伍第一次參賽的B小姐則表示，她從來沒有上過台北101頂樓，爬到20樓時就在懷疑人生、想要放棄，但眼睜睜看著後面的人不斷超過，咬緊牙關、手腳並用，不知不覺就到終點，以後可以自豪地指著台北101跟朋友說，「我第一次上到台北101頂樓，就是用雙腳從1樓直接爬到頂樓」。

黃志芳表示，貿協協助台灣廠商赴海外拓銷，既然要展現台灣產業的充沛動能，首先在員工體能及企業文化都要保有活力，像是貿協健身房隨時開放讓同仁鍛鍊體魄。而台北101垂直馬拉松作為台灣最具代表性的賽事之一，貿協當然也不能缺席，一起「不斷創新，追求卓越」。

貿協除了近兩年響應台北101垂直馬拉松，也維持在新春舉辦開工健行的傳統，並於暑假舉辦家庭日，展現貿協充滿健康、活力的企業樣貌。

透過運動賽事行銷也不缺席，貿協執行的台灣精品，5月也將攜手亞洲首次舉辦、台灣歷來規模最大的國際綜合型運動賽會—「2025雙北世界壯年運動會」，由員工組成近百人的台灣精品隊參賽，親身展現台灣運動及健康產業的強韌實力。

台北101 外貿協會 馬拉松 黃志芳

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