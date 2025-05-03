快訊

罷免案涉拿黨員名冊不實連署 國民黨台中書記長、總幹事收押

雨彈升級！4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

2025長榮航空「讓我伴你飛」 關注兒童早期療育計劃

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
長榮航空「讓我伴你飛─伴飛公益日」活動，由長榮航空總經理孫嘉明(後排右五)、伊甸基金會副執行長何天元(後排右四)及心路基金會副執行長王宜慧(後排左四)共同主持，長榮航空發言人陳耀銘(後排右三)、副總經理王振興(後排左三)、協理邱崇禹(後排右二)以及協理劉嘉文(後排左二)一同共襄盛舉，陪伴慢飛天使們度過愉快的時光。圖／長榮航空提供
長榮航空「讓我伴你飛─伴飛公益日」活動，由長榮航空總經理孫嘉明(後排右五)、伊甸基金會副執行長何天元(後排右四)及心路基金會副執行長王宜慧(後排左四)共同主持，長榮航空發言人陳耀銘(後排右三)、副總經理王振興(後排左三)、協理邱崇禹(後排右二)以及協理劉嘉文(後排左二)一同共襄盛舉，陪伴慢飛天使們度過愉快的時光。圖／長榮航空提供

長榮航空自2023年起啟動的「讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計劃」正式迎來第三個春天，長榮航空以愛為翼，積極響應聯合國「兒童權利公約」與「身心障礙者權利公約」，持續深耕發展遲緩兒童的療育需求，今年更將計劃升級，在今天攜手伊甸基金會及心路基金會，於台北市立動物園一起舉行「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，由長榮航空總經理孫嘉明、伊甸基金會副執行長何天元及心路基金會副執行長王宜慧共同主持，長榮航空也宣布捐贈兩台早療服務車予兩家基金會，並協助早療教室的優化翻修，捐贈金額達220萬元，期能以實際行動號召更多人參與，為慢飛天使譜寫美好未來。

2025年長榮航空「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，自今年4月開始在企業內部發起募款活動，也以社工視角拍攝兩支紀錄片，帶領社會大眾深入台灣鄉鎮角落，一起關注偏鄉早療的現況，此外更首度走出室內場域，舉辦「2025長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，由熱心的長榮航空志工帶領著慢飛天使及其家庭，同時號召長榮航空全體員工踴躍參與，一同陪伴慢飛天使們走訪台北市立動物園，展開一場別開生面的戶外療育活動，透過精心的活動設計，以趣味闖關結合親子互動，讓慢飛天使們在探索動物及遊戲的過程中激發好奇心，並學習融入環境，也增進了孩子與父母間的緊密連結。

長榮航空總經理孫嘉明表示長榮航空「讓我伴你飛」關注兒童早期療育計劃正式邁入第三年，很敬佩伊甸基金會、心路基金會長期為慢飛天使的付出，長榮航空也以實際行動繼續支持，除了捐贈早療服務車，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各角落，服務需要接受早期療育的孩子外，也協助伊甸基金會與心路基金會的早療教室進行優化翻修，提供更完善的教學環境，當然也很高興從內部同仁的反饋中，發現大家都十分支持公司舉辦的公益活動，非常樂意為兒童健康與福祉共同努力，將關愛化為實際行動，為長榮航空注入更多能量陪伴這群慢飛天使們成長茁壯。

長榮航空長期關懷社會公益，並秉持企業社會責任精神，為民間單位或基金會等相關慈善活動盡一份心力。「讓我伴你飛」是長榮航空由內而外積極倡議兒童早療的實際作為，這三年來，長榮航空不僅將資源送到最需要的地方，更匯聚無數社會愛心的力量，未來長榮航空也將持續與同仁用行動陪伴慢飛天使，更期盼能拋磚引玉，呼籲社會各界重視發展遲緩孩童的需求，用溫暖與關懷為每位慢飛天使鋪築一條充滿光亮的成長之路。

天使 長榮航空

延伸閱讀

2025長榮航空「讓我伴你飛」 關注兒童早期療育計劃

長榮航企業差旅 放送回饋

長榮航空推BizFam一站式差旅管理 疫後商務艙成長20%

瞄準全球商務客商機 長榮航空推出全球企業差旅回饋計畫

相關新聞

確保股東權益 台綠：5日股東會取消 擇期再開

台鹽公司今日發出聲明，強調「針對某人士以匿名方式不實指控台鹽公司刻意壓低台鹽綠能資產，收購台鹽綠能公司股權致使小股東權益...

遷廠一地難求 桃園航空城劃乙工用地 違章也有機會合法

桃園市航空城開發案總面積達4564.26公頃，為顧及開發區原有工廠權益與輔導合法化，市府經發、地政局與交通部民航局合作，...

「房價倒掛」來了 七都10區預售屋比新成屋便宜

央行出手第七波信用管制至今八個月，根據《591實價登錄》統計，七都已有10個行政區出現「房價倒掛」情況，其中台北市中正區最明顯，新成屋單價每坪142.9萬，較預售124.5萬，一坪貴了...

臺鹽依法執行收購行動 帶動臺綠健康轉型

針對某人士以匿名方式不實指控臺鹽公司刻意壓低臺鹽綠能資產，收購臺鹽綠能股權致使小股東權益受損一事，臺鹽3日嚴正聲明表示，...

餐飲業缺工嚴重 連鎖餐飲集團最高薪資6萬6搶人

高雄市勞工局今在三民家商舉辦大型聯合徵才活動，43家廠商共計釋出近1400個職缺，最熱門的AI、電動車、大數據及綠能領域...

打房後急凍 台中最熱區也哀號：每周成交不是0就是1

央行打炒房，國內房市急凍，連台中北屯14期重劃區建商重兵部署推案的房市熱區已有建商哀號，「每周成交報表『不是0就是1』，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。