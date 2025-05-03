臺鹽依法執行收購行動 帶動臺綠健康轉型

針對某人士以匿名方式不實指控臺鹽公司刻意壓低臺鹽綠能資產，收購臺鹽綠能股權致使小股東權益受損一事，臺鹽3日嚴正聲明表示，收購價格係依公正第三方專業鑑價，並經兩位會計師出具複核意見書訂出之合理價格，傳言明顯與事實不符。另，臺綠順應部分股東反映審視股東會通知書時間過短，決議取消原定5月5日股東會，擇期再開。

臺鹽公司表示，臺鹽綠能公司33.25%股權價值評估分析報告採可類比公司法及可類比交易法之估值在6,486千元~16,116千元之間，並經誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師，以及承泰聯合會計師事務所許豪文會計師出具複核意見書，故採區間中位數11,302千元作為交易對價，擬以每股現金新台幣0.917元執行臺鹽綠能公司股份轉換案，價格具合理性，本案業經3月28日臺鹽公司審計委員會及董事會審議通過。

臺鹽表示，該人士所稱之「五億元潛在收益案場」，實際為位於七股總量管制區內之未開發土地，臺鹽綠能僅持有其承租權，且因受限於總量管制，至今無法預估實際可開發時程。該案場多年來已造成臺鹽綠能持續負擔高額租金及維護費用，相關報導所稱潛在收益，並無事實根據，屬明顯臆測。為降低資產閒置所帶來之虧損風險，臺鹽綠能已公開公告標售，並正進行條件與底價等相關事項之審慎評估，整體程序透明公開。此次標售係基於風險控管與收斂公司虧損之必要考量，並無所謂刻意延遲開標或隱匿潛在利益之情事。

針對前經營團隊及相關人員涉不法情事，地檢署已提起公訴，臺鹽實業與臺鹽綠能將依法啟動民事求償，相關訴訟流程曠日廢時，若獲有賠償，將用以彌補公司損失，原股東於股份轉換後，無須承擔未來可能衍生之經營風險，依法亦不具分配求償結果之權利。另報導所稱資產未列與百億營收未處理，均與事實不符，相關資訊已揭露於財報，並無隱匿，截至113年年底臺綠累積虧損已逾實收資本額94.58%，所稱百億營收實屬不實，不應任意渲染。

本次股東臨時會原預定於5月5日召開，臺鹽綠能公司係依《公司法》第172條規定辦理召集，並於停止過戶基準日後儘速確認股東名冊並完成通知程序。然而，近日接獲部分股東反映實際收到會議通知之審閱時間較短，經與股務代理機構國票公司確認後，因郵務配送及假期等因素，部分股東確實於通知寄出後較晚收到函件。為保障全體股東有充分時間審閱提案內容並行使權利，臺綠公司同意取消原訂5月5日之股東會，並將擇期重新召開，以維護股東之知情權與參與權。

自前經理人弊案爆發以來，臺鹽綠能已數次面對經營危機之挑戰，目前經營團隊除積極和電業商及下游廠商妥善處理訴訟爭議外，並與金融機構協商融資貸款條件，順利解決短期資金缺口，且陸續推動組織與人事精簡，逐步縮小虧損規模。臺鹽公司始終秉持誠信治理、專業負責與履行社會責任的原則，面對外界關切與質疑，不迴避、不卸責，並將持續接受主管機關、媒體與社會大眾之監督與檢視，以具體行動落實改革。