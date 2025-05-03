餐飲業缺工嚴重 連鎖餐飲集團最高薪資6萬6搶人

高雄市勞工局今在三民家商舉辦大型聯合徵才活動，43家廠商共計釋出近1400個職缺，最熱門的AI、電動車、大數據及綠能領域，平均薪資4萬至5萬元，多家連鎖餐飲集團則開出4萬至6萬元高薪搶才，薪水勝過科技業，還有餐飲業者喊出「打造人生第一桶金」口號攬才，相當吸睛。

勞工局「雄愛五伊，打拚相挺」系列徵才活動今登場，43家企業提供近1400個工作機會，包括鴻海、友達、華泰電子、長興材料等科技業，開出AI、電動車及大數據相關工程師、研究員月薪均達4萬元以上。

不過有連鎖餐飲集團開出最高6萬6高薪搶人，遠勝過科技業薪水。現場負責徵才的京都勝牛店長黃聖翔表示，由於每年集團持續有展店計畫，這次徵求營運和儲備店長薪水4萬4到6萬1千元、副店長4萬3到5萬2千元、幹部3萬8到4萬6千元、外場3萬5到4萬1千元，之所以高薪徵人主因是餐飲業缺工。

黃聖翔說，以往對餐飲業既定印象是工時長、薪水低又累，這次用高薪徵人希望打破過去印象把人才留住，同時讓求職者知道「不是做餐飲就沒有希望」，在這行業只要肯做肯學，就有拿高薪機會。

知名火鍋連鎖餐飲業築間餐飲開出區主管5萬3至6萬6千元、儲備幹部4萬6到5萬3千、正職人員晚班4萬3500到4萬8千元，時薪工資最高1小時220元。

築間經理陳信吉表示，築間高雄有2、30家門店，企業希望招聘有服務熱忱、企圖心往上升遷的人才，學歷、背景不拘，今天來了一位封測廠工作20年求職者投遞履歷，想轉換跑道跨到餐飲業「我們都非常歡迎」。

在代工廠產線當作業員戴怡娟說，目前工作需要輪班想嘗試換工作，看到餐飲業薪水這麼高，部分職缺還比科技業高，餐飲業不用輪班，讓她很心動。