遷廠一地難求 桃園航空城劃乙工用地 違章也有機會合法

桃園市航空城開發案總面積達4564.26公頃，為顧及開發區原有工廠權益與輔導合法化，市府經發、地政局與交通部民航局合作，於航空城都市計畫內劃設乙種工業區，分6階段以專案讓售等方法，安置開發區原有的工廠，包括過去規使用情形，都能一勞永逸合法設廠。未來有其他公有地也會規畫標售，協助企業解決找不到土地設廠的問題。

經發局表示，上述乙種工業區在大園區埔心，新街溪東側及國道二號西側範圍。依據航空城相關開發規定，安置的工廠依序為合法工廠、設立許可證廠商、未登記工廠、倉儲業及其他工業發展設施等6大類別，這些領有搬遷費或救濟金的廠商，如果符合作業要點規定，可以在所屬的6階段申請安置配地或專案讓售。

經發局說明，市府已完成第1至6階段安置配售作業，其中2至5階段屬於經行政院核准專案讓售者計63家，面積約12.37公頃，第6階段完成選配者19家，面積達1.3公頃，預定今年6月中完成公告程序，9月報行政院同意專案讓售。

另外，航空城工廠與工業發展設施安置土地今年第2季會陸續完工點交，讓安置廠商能進駐設廠，預計明年底完成全區搬遷。

經發局、地政局表示，6階段安置的工廠（公司商號）有近200家，為防止業者取得土地不設廠甚至轉賣土地套利，市府和中央都有管制措施，包括設廠作業必須3年內取得使用執照，還有其規定，業主全部符合規定以後才能取得產權。