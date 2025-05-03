「房價倒掛」來了 七都10區預售屋比新成屋便宜

央行出手第七波信用管制至今八個月，根據《591實價登錄》統計，七都已有10個行政區出現「房價倒掛」情況，其中台北市中正區最明顯，新成屋單價每坪142.9萬，較預售124.5萬，一坪貴了18萬元。

房價倒掛是指預售屋價格，低於新成屋價格。591新建案新聞公關主任畢務潔分析，由於預售屋通常要3到5年才會完工，建商基於通膨、原物料、工資上漲等因素，普遍會開出「未來價」，因此正常情況下，預售價格會高於新成屋。

不過當房市反轉，業者看壞未來市場，或是區域預售案多，競爭大，業者必須降價銷售時，預售屋就可能會低於新成屋價格。

另外，預售案若交易集中在價格較低地段，新成屋交易則多落在精華地段，也會發生區域預售屋比新成屋便宜情況。

根據《591實價登錄》統計，七都目前出現房價倒掛的十區，包括台北市中正區、士林區、新北市汐止區、桃園市大園區、新竹縣芎林鄉、台中市龍井區、后里區、台南市北區、高雄市大寮區、前鎮區。

其中倒掛價差最大的北市中正區，主要是去年中正區成交不少「富邦醴仁」、「總統傑仕堡」等高價成屋案，兩案平均單價150萬以上，大幅拉高成屋價位，反觀預售案多為中小型新案，因此兩者差距特別明顯。