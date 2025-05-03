「房價倒掛」來了 七都10區預售屋比新成屋便宜
央行出手第七波信用管制至今八個月，根據《591實價登錄》統計，七都已有10個行政區出現「房價倒掛」情況，其中台北市中正區最明顯，新成屋單價每坪142.9萬，較預售124.5萬，一坪貴了18萬元。
房價倒掛是指預售屋價格，低於新成屋價格。591新建案新聞公關主任畢務潔分析，由於預售屋通常要3到5年才會完工，建商基於通膨、原物料、工資上漲等因素，普遍會開出「未來價」，因此正常情況下，預售價格會高於新成屋。
不過當房市反轉，業者看壞未來市場，或是區域預售案多，競爭大，業者必須降價銷售時，預售屋就可能會低於新成屋價格。
另外，預售案若交易集中在價格較低地段，新成屋交易則多落在精華地段，也會發生區域預售屋比新成屋便宜情況。
根據《591實價登錄》統計，七都目前出現房價倒掛的十區，包括台北市中正區、士林區、新北市汐止區、桃園市大園區、新竹縣芎林鄉、台中市龍井區、后里區、台南市北區、高雄市大寮區、前鎮區。
其中倒掛價差最大的北市中正區，主要是去年中正區成交不少「富邦醴仁」、「總統傑仕堡」等高價成屋案，兩案平均單價150萬以上，大幅拉高成屋價位，反觀預售案多為中小型新案，因此兩者差距特別明顯。
至於其他地區價差較小，一坪在0.7萬到3.6萬元之間，有的是因為受央行重手打房影響，有的則是地段問題，如士林新成屋多位於高價的天母地區，拉抬該區新成屋房價，台南北區則因預售案集中在北區外圍，房價親民，壓低該區預售屋價格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言